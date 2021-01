Chi ha passato gli anni ’90 lo sa, all’epoca le sopracciglia andavano di moda solo se estremamente sottili. Per questo molte donne le hanno massacrate con cerette o con spinzettamenti vari. Stressandole fino a non farle più ricrescere.

Ora, infatti, rimpiangono questa scelta perché il trend è cambiato, prediligendo delle linee più piene e naturali. Ma prima di ricorrere a soluzioni estreme, come ad esempio la dermopigmentazione, proviamo a rimpolparle con un trucco semplicissimo.

Ecco come far ricrescere le sopracciglia provate dall’eccessivo uso della pinzetta grazie a questo rimedio naturale. Scopriamo cosa bisogna utilizzare per fortificare i peli.

L’utilizzo della vaselina

La vaselina ha una consistenza molto grassa e oleosa. E per questo riesce a racchiudere l’umidità all’interno del pelo.

Questa azione lo idrata profondamente, facendo sì che si nutra molto più facilmente, incrementandone la crescita. Va applicata nella zona interessata prima di andare a dormire.

L’olio di ricino

Questo prodotto al suo interno contiene delle sostanze che risultano profondamente nutritive per i bulbi piliferi. Quindi un’applicazione costante, ma non eccessiva può portare alla fortificazione del pelo e ad una ricrescita più sana e robusta. È necessario tamponare l’area con un paio di gocce applicate su un cotton fioc.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come far ricrescere le sopracciglia provate dall'eccessivo uso della pinzetta grazie a questo rimedio naturale.

