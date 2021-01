La cottura alla griglia, si può realizzare anche nel forno. È un procedimento che possono fare tutti, soprattutto chi non ha la possibilità di accendere un barbecue oppure, chi non vuole inquinare la casa con i fumi.

È una cottura molto simile al barbecue e rende la carne gustosa, tenera e saporita.

Come grigliare la carne nel forno come col barbecue, è semplice e permette anche di non sporcare molto il proprio elettrodomestico.

Ecco come grigliare la carne nel forno come col barbecue

Procedere è molto semplice. Innanzitutto bisogna posizionare la teglia, dove verrà messa la carne, ad una distanza di circa dieci o quindici centimetri dal grill del forno.

Il grill è la serpentina situata in alto.

Occorre regolare al massimo la temperatura del forno, tenendola per dieci minuti, dopodiché si potrà inserire la carne da grigliare.

Il trucco sta proprio nel fatto che, non bisogna chiudere lo sportello del forno mentre la carne viene grigliata.

Lo sportello va tenuto leggermente aperto perché il grill, raggiunta la temperatura impostata, si spegne.

Lasciando una piccola fessura aperta, si dà la possibilità al grill, di non spegnersi e di completare per bene la grigliatura della carne.

Se la carne è stata già cotta allora, la grigliatura dovrà durare non più di cinque o sei minuti in modo da dare croccantezza. Non bisogna dimenticare di controllare e girare la carne durante la grigliatura.

Il metodo reverse searing

Se si vuole cuocere la carne solo con il grill, cioè “direttamente” cruda, allora ci si deve munire di un termometro da forno, per controllare la temperatura interna della carne e verificare quando è cotta per bene. Con questo metodo che, prende il nome di reverse searing, si ha un grande controllo sulla reazione di Maillard, cioè quel processo che porta la superficie della carne, ad avere quella bella crosticina bruna, aromatica e gustosa dovuta alla caramellizzazione degli zuccheri.