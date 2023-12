Il 2023 verrà ricordato come l’anno dove molti puntavano al ribasso sul’azionario ma è accaduto il contrario. I rendimenti superiori al 20% hanno raddoppiato quella che è la media annuale storica (circa 11%). Cosa accadrà nel prossimo anno? L’azionario dovrebbe continuare a rimanere positivo anche se i calcoli statistici sulle serie storiche definiscono un percorso campione laterale rialzista con un rendimento atteso fra il 7 e il 10%. Ci sono comunque altre opportunità che potrebbero essere colte in altri settori, ad esempio, questa potrebbe essere una materia prima su cui puntare nel 2024. Ci riferiamo al rame. Nei prossimi 12 mesi potrebbe avere un effetto determinante la politica della Banche centrali, inflazione e tassi di interesse. Questi fattori potrebbero avere un impatto molto importante anche sui prezzi delle materie prime.

Le previsioni degli analisti

In base alle previsioni del produttore russo Nornickel il palladio potrebbe trovarsi in uan situazione di surplus e questo, secondo gli analisti, potrebbe riportare i prezzi della materia prima sotto i 1.000 dollari. Il prezzo attuale è intorno a 1.200. Goldman Sachs invece, proietta un ulteriore rialzo dell’oro nei prossimi 12 mesi. Invece, gli analisti di WisdomTree ritengono che l’argento performerà meglio e salirà di un 5% in più rispetto all’oro.

Questa potrebbe essere una materia prima su cui puntare nel 2024

Il rame nel corso del 2023 ha segnato il minimo a 3,5645 e il massimo a 4,4620. Il prezzo delle ultime settimane è stato intorno ai 3,93. Ora andremo a studiare i pattern dei grafici secondo i criteri dell’analisi tecnica per definire la tendenza dei prezzi in atto e quali potrebbero essere gli obiettivi.

La gionata dell’8 dicembre si è chiusa sopra il prezzo di 3,786 e questo ha convalidato un pattern rialzista con primo obiettivo entro qualche mese in area 4,20. Da questo livello passa una trend line tracciata dai massimi degli ultimi mesi. Su base mensile, per i prossimi 12 mesi è previsto un target in area 4,40 con psosibili escursioni anche fra 4,80 e 5 nei successivi 6 mesi. Ritorni sotto area 3,72 invece, andrebbero a interrompere la sequenza di minimi e massimi crescenti e quindi a far cambiare la tendenza proiettata.

NB I livelli definiti dall’analisi tecnica possono variare nel corso del tempo.

