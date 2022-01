Nella tradizione italiana non esiste il “push preset” o, per meglio dire, il regalo che un padre fa alla mamma appena nasce un figlio. Sta spopolando solo di recente grazie alla nota influencer Chiara Ferragni. Infatti, per la nascita di sua figlia Vittoria, il marito le ha regalato due bracciali personalizzati. In realtà, la tradizione del regalo ad ogni nascita è una questione nota e praticata nella tradizione sarda. Da tempi non sospetti, il marito o il compagno, si presenta in ospedale con un dono per la neomamma in onore del nuovo nato.

La tradizione del Cocco

La tradizione sarda racconta che, ogni bambino appena nato, dovesse ricevere dai parenti il “cocco” ovvero una pietra nera contenuta in una cornice d’argento. Poteva trattarsi di un bracciale per il neonato, di una spilla da mettere sopra la culla. Aveva il solo scopo di allontanare il malocchio, soprattutto se il bambino era particolarmente bello. Veniva regalato solitamente per il battesimo, ma, oggi, lo si fa trovare a casa quando il bambino e la mamma tornano dall’ospedale. Ma cosa si può regalare alla neomamma? Quale potrebbe essere un regalo propizio di fortuna eterna per lei e il nuovo nato?

Cosa regalare alla neomamma per fare un figurone ed essere baciati dalla fortuna a vita

Seguendo la tradizione sarda abbiamo allontanato il malocchio con una spilla sopra la culla di nostro figlio. Sarà questo oggetto a raccogliere gli effetti negativi e, nel caso, ad allontanare il malocchio sfilandosi o addirittura spaccandosi. In questo caso avrà pienamente svolto il suo compito. Ma non sappiamo cosa regalare alla neomamma. Dobbiamo pensare ad un regalo originale e insolito. Dobbiamo cercare di stupirla con effetti speciali.

In un lampo ci viene l’idea geniale: ecco cosa regalare alla neomamma per fare un figurone ed essere baciati dalla fortuna a vita. Il cavallo è un animale che piace ad adulti e piccini. Per rimanere sul filo della cultura sarda, è uno degli animali più amati. Pensiamo per esempio alla tradizione della S’artiglia, dove ogni anno vengono elogiate le doti dei fantini che cavalcano degli animali potenti e bellissimi. Rappresenta l’energia, la vitalità e, il manto bianco, simboleggia il bene. Il suo significato più potente è la libertà, la liberazione dalle difficoltà e il raggiungimento della piena consapevolezza.

Un regalo inaspettato che durerà per sempre

La nostra parola d’ordine è originalità. E per questa occasione, sarà anche futuro. Il nostro regalo perfetto per l’occasione sarà un oggetto inaspettato: una cassapanca intagliata che raffigura dei cavalli liberi e in branco. La cassapanca sarà un dono nuovo e la neomamma potrà trovarlo direttamente a casa. I cavalli, come simbolo di determinazione, saranno di buon auspicio per la mamma e l’intera vita del nuovo nato. Ecco il regalo per la nostra metà del filo rosso. Che sia grande come una madia, o di dimensioni più ristrette, sarà questo il regalo giusto per una nuova vita appena iniziata. In questo modo, avremo inaugurato anche una nuova tradizione di famiglia. Questo oggetto potrà essere tramandato di generazione in generazione. Farà parte della nostra famiglia in eterno e porterà fortuna eterna per tutti i figli che verranno.