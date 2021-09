Il segno più sfortunato dell’anno è il Bue, poiché ci troviamo nel suo anno. Secondo l’oroscopo cinese, l’anno del proprio segno è il più sfortunato. Al contrario, la fortuna arride in modo particolare alle Tigri e cioè ai nati negli anni lunari: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 e 2010.

Il 2021 è un anno molto fortunato per chi appartiene a questo segno dello zodiaco cinese, che vivrà un anno di rivalsa e ricco di piacevoli sorprese. Per capire meglio quale sia il proprio segno zodiacale di appartenenza nell’oroscopo cinese, può essere utile consultare questa guida.

Le caratteristiche di chi appartiene al segno della Tigre

Tutti coloro che appartengono ad un segno zodiacale cinese hanno alcune caratteristiche legate alla personalità che li accomunano. Ecco quelle delle Tigri:

sono coraggiose e attratte dalle sfide a causa della loro forte competitività;

hanno un forte carisma, che le rende assolutamente ben volute dagli altri;

si fidano poco degli altri, tendono a seguire sempre e comunque il proprio giudizio;

non tornano mai sui propri passi dopo aver preso una decisione;

credono molto in loro stesse e sono dei potenziali ottimi leader.

Proprio con settembre, comincia il periodo più fortunato di quest’anno per le Tigri, che si sentiranno cariche di energia. Devono concentrarsi sui propri obiettivi e sul modo migliore per raggiungerli, lasciando da parte l’individualismo. Intorno a novembre ci sarà un’importante e positiva svolta dal punto di vista lavorativo o scolastico. A gennaio, l’ultimo mese dell’anno lunare, i nati sotto questo segno si troveranno in un’interessante posizione lavorativa.

Durante l’intero 2021, le Tigri percepiranno entrate stabili e la loro carriera andrà a gonfie vele. Quest’anno si preannuncia molto romantico e sereno dal punto di vista dell’amore.

In quanto alla salute, le Tigri tendono di base ad essere molto resistenti ai malanni. Tuttavia, è importante che durante quest’anno non si trascurino, anche in caso di piccoli malanni stagionali.

Le affinità amorose dei nati sotto il segno della Tigre

Il 2021 è un anno all’insegna dell’amore per questo segno. Con chi è più probabile che le Tigri sviluppino una grande affinità? I più papabili sono Draghi, Cavalli e Maiali. Tendono invece ad avere rapporti molto traballanti con Bufali, Serpenti e Scimmie.

Godersi il 2021 in vista di un 2022 non molto fortunato

Il 2022 sarà l’anno della Tigre. Come già accennato in precedenza, l’anno del proprio segno zodiacale tende ad essere molto sfortunato. Proprio per questo, meglio che le Tigri si godano quest’anno. Il prossimo potrebbe essere all’insegna di molte difficoltà per i nati sotto questo segno, che si sentiranno completamente abbandonati dalla fortuna che li aveva accompagnati nel corso del 2021.