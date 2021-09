Se non fosse stato per i titoli del settore farmaceutico e della salute, oggi forse la Borsa di Milano avrebbe potuto chiudere in positivo. Non sono bastati i titoli del lusso a tenere a galla Piazza Affari. Paradossalmente è stata proprio un’azione legata al settore della salute a realizzare il rialzo maggiore. Così nella seconda seduta della settimana Piazza Affari si ferma ancora ma è incredibile il balzo di questo titolo.

L’economia europea vola ma le Borse faticano

Anche le Borse europee oggi hanno sofferto. Adesso che l’economia reale inizia a dare incoraggianti segnali di ripresa, le Borse mostrano segni d’affaticamento dopo il grande recupero dell’ultimo anno. In Europa i dati macroeconomici mostrano un’economia in decisa ripresa. Il PIL dell’area euro nel secondo trimestre dell’anno è salito del 2,2% contro il calo dello 0,3% del trimestre precedente. Gli analisti si attendevano un risultato più modesto, attorno al 2%. Sempre nell’area euro è salita anche l’occupazione. Spesso i mercati finanziari anticipano di qualche mese l’andamento dell’economia reale, così questo immobilismo delle Borse del Vecchio Continente inizia a destare qualche preoccupazione.

Oggi le Borse europee hanno chiuso tutte in calo, anche se le perdite sono state modeste, attorno al mezzo punto percentuale. Dopo un’apertura debole, tutti i principali listini del Vecchio Continente hanno iniziato a scendere, nonostante la chiusura positiva delle Borse asiatiche. Il calo non si è fermato neanche nel pomeriggio, perché l’apertura di Wall Street è stata debole. Alla fine della seduta la Borsa tedesca ha chiuso in calo dello 0,6%, Londra dello 0,5%, Parigi dello 0,3%. La Borsa di Milano ha ceduto dello 0,7%, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 26.073 punti. Attorno ai 26.000 punti la Borsa italiana è inchiodata dalla seduta del 19 agosto. Da 14 sedute i prezzi non riescono a schiodarsi da questa soglia.

Piazza Affari si ferma ancora ma è incredibile il balzo di questo titolo

A Piazza Affari non sono bastati i dati incoraggianti dell’OCSE sulla crescita dell’economia per quest’anno e per il prossimo. Nella seduta odierna i responsabili dell’andamento negativo del listino sono stati Recordati, Amplifon, Diasorin e Banco BPM. Anche l’appannamento degli altri principali titoli bancari ha contribuito a impiombare il Ftse Mib.

Tra le blue chip il titolo migliore è stato Moncler. Già da qualche seduta il settore del lusso scalpita a Piazza Affari, come i nostri Esperti hanno segnalato. Oggi Moncler ha guadagnato l’1,2% chiudendo a 55,6 euro, Salvatore Ferragamo ha guadagnato l’1,6%, OVS è salita dell’1,5%.

Ma il titolo migliore del listino è stato Eukedos, che ha guadagnato quasi il 20%. In un solo mese l’azione ha guadagnato oltre il 60%.

