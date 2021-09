Nell’ultimo periodo ci siamo avvicinati all’hobby della cucina e abbiamo scoperto di essere anche molti bravi.

Vogliamo stupire i nostri ospiti e vogliamo proporre sempre piatti vincenti. Ci piace scoprire nuove ricette e assaporare ingredienti gustosi che possano stupire tutti.

Sappiamo ormai come cucinare un hamburger di ceci delizioso grazie a questa ricetta veloce e infallibile.

Ma se parliamo di dolci, sappiamo come lasciare tutti a bocca aperta?

Grazie a questo articolo impareremo una ricetta tradizionale che ci regalerà tanto gusto in qualsiasi occasione.

Ogni volta che cuciniamo qualcosa vogliamo provare ricette nuove e speciali. Ci piace improvvisarci degli chef e non perdiamo nessuno dei più famosi programmi TV di cucina. Questi ci danno suggerimenti o idee per migliorarci ogni giorno di più

Avevamo scoperto il segreto per cucinare una torta salata semplice e veloce e i nostri ospiti si sono leccati i baffi.

Ma a cosa possiamo pensare per creare un dolce gustoso e sorprendente? Ci sembra quasi di avere finito le idee.

Niente paura, potremmo fare le cartellate. Tipici dolci fritti pugliesi, vengono preparati per celebrare alcune festività religiose, ma anche il Carnevale.

E sicuramente le avremo conosciute anche con altri nomi: in Puglia vengono anche chiamate crustele o cartiddate mentre in Calabria sono dette crispelle. In Basilicata, invece, sono conosciute come crispedde o rose.

La ricetta originale prevede che si utilizzi il mosto cotto durante la preparazione. Ma potremo utilizzare un qualsiasi vino bianco dolce nel caso in cui non dovesse piacerci il mosto.

Sembra incredibile ma questo squisito dolce facile da fare è perfetto per ogni occasione. Infatti, è perfetto come dessert o come merenda e si conserva per un lungo periodo. Rimanendo sempre buono e fragrante.

Ma vediamo ora cosa ci serve.

Ingredienti

500 gr di farina 00;

50 gr di olio extravergine d’oliva;

200 ml di mosto cotto o vino bianco dolce;

300 gr di miele;

1 scorza di arancia e 1 di limone;

1 succo d’arancia;

codette di zucchero colorate;

olio di arachide per friggere (1 litro).

La ricetta

Iniziamo facendo scaldare l’olio di oliva in una pentola insieme alla scorza di limone e arancio. È importante far soffriggere le scorze per qualche minuto. Poi spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare.

A questo punto versiamo la farina e uniamola all’olio di oliva aromatizzato agli agrumi. Poi impastiamo pochi minuti e aggiungiamo il mosto cotto (o il vino bianco dolce). Ora dovremo impastare per bene fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Una volta ottenuta la pasta, stendiamola formando una sfoglia di 3 millimetri e tagliamola con una rotella dentellata. Dovremo fare delle strisce larghe 4 centimetri lunghe 40.

Ora dovremo piegare a metà la striscia nel senso della lunghezza: a questo punto inizieremo a pizzicare la pasta ogni circa 3-4 cm. In questo modo si formeranno delle piccole tasche. Poi arrotoleremo la striscia su di essa riuscendo così ad unire tutte le altre tasche che rimangano aperte. Infine, chiudiamo perfettamente l’estremità finale.

Facciamo questa operazione per tutte le strisce di pasta.

Iniziamo poi a friggere le cartellate nell’olio caldo di arachide per qualche minuto, rigirandole per farle dorare perfettamente. Poi, una volta scolate, dovremo usare della carta assorbente per togliere tutto l’olio in eccesso.

Infine, scaldiamo del miele in un pentolino insieme al succo d’arancia, ricordandoci di non farlo bollire. Adesso ci basterà immergerci dentro le cartellate fino a quando non saranno totalmente ricoperte. Poi potremo versarci sopra le codette colorate.

Ecco come creare questo squisito dolce. Stupiremo tutti i nostri ospiti che ci chiederanno sicuramente il bis.

