Ikea spiazza tutti con le nuove decorazioni di Natale da 6,95 €: la collezione natalizia 2023 con alcune idee fai da te

È passata la ricorrenza di Ognissanti e subito è partito il countdown natalizio! Nei punti vendita Ikea si possono trovare nuovissime decorazioni a pochi euro che sapranno scaldare le nostre case per il periodo più bello dell’anno.

Qualcuno sta già pensando di addobbare l’albero e d’altronde nel lontano 1989 una ricerca dimostrava come decorare la casa per Natale con anticipo potesse rendere più felici. Non ci resta che dare un’occhiata alle nuove decorazioni in stile scandinavo di Ikea e prendere ispirazione per il Natale 2023.

Ikea spiazza tutti con le nuove decorazioni di Natale da 6,95 €: gli addobbi per la casa

Anche se, riposte in soffitta o in garage, abbiamo già scatole e scatole di addobbi natalizi, molti di noi non riescono a non cedere alla tentazione di acquistare qualche nuovo complemento d’arredo o una nuova pallina per l’albero. Ikea ha lanciato due linee Vinterfint e Stråla che potrebbero ispirare gli acquisti 2023. Come sappiamo lo stile scandinavo prevede l’utilizzo di materiali naturali come legno, pigne e carta. Per chi ha poco spazio e non può permettersi l’ingombro di un albero di Natale vero o artificiale che sia, Ikea propone la “decorazione da parete, bambù/nero”, composta da una serie di listelli in legno in scala che riproducono la forma di un albero.

Il prezzo è di 9,95 €. Grazie ad una scanalatura nella parte superiore dei listelli, si possono facilmente appoggiare degli addobbi, delle foto oppure appendervi delle palline. Per un tocco in più consigliamo di far correre lungo le asticelle in legno una catena luminosa a LED come l’Illuminazione a LED 40 luci, a batterie/foglia color oro della collezione Stråla. Se vogliamo invece strappare una lacrimuccia di commozione a parenti ed amici che ci verranno a trovare per Natale, potremo raccogliere una serie di foto dei Natali passati da fissare suoi listelli. Con le formine per i biscotti e della plastilina potremmo poi realizzare dei numeri che andranno a comporre l’anno del Natale passato da posizionare anch’esso sui listelli insieme alle foto.

Per un centrotavola natalizio in stile nordico, consigliamo di procurarsi un vecchio pullover a trecce bianco, magari infeltrito o demodè. Tagliamo la parte centrale e adagiamo il nostro ritaglio in un cesto in vimini di cui avremo precedentemente riempito il fondo con della carta appallottolata. Sopra al nostro manto nevoso realizzato con il vecchio maglione disponiamo gli alberelli Vinterfint “Set di 3 decorazioni, albero di Natale verde” a 3,5 € fissandole al maglione con un goccio di colla a caldo. Possiamo arricchire la nostra composizione con alcune pigne.

L’albero vintage

Ikea spiazza tutti! Oltre ai tipici addobbi d’ispirazione scandinava come i tradizionali soggetti in paglia e filo rosso, da Ikea il Natale ha un gusto decisamente vintage quest’anno. I pendenti per l’albero in vetro sono un lieto ritorno con forme e geometrie che non si vedevano dagli anni ottanta.

Dai Babbi Natale in vetro a 9,95 € ai funghetti in vetro rosso con clip da 9,95 €, la catena d’arredamento svedese ricrea la magia dei Natali di un tempo. I festoni o filacci di tutti i colori erano le decorazioni che completavano l’allestimento degli alberi negli anni ottanta e novanta. Erano decisamente kitsch ma possiamo rivalutarli grazie a questa interessante idea. Invece che avvolgere i festoni attorno all’albero, ne taglieremo dei piccoli pezzi da 3 cm creando dei piccoli pon-pon.

Li fisseremo all’albero legandoli con un filo di cotone da cucito dello stesso colore. Per chi non può permettersi le decorazioni in vetro perché in casa ci sono bambini o animali domestici, Ikea ha pensato ad un set di palline dalle forme e geometrie vintage ma rigorosamente in plastica ovvero “Pallina decorativa 12 pz, forme varie/colori vari”. Ikea spiazza tutti con le nuove decorazioni di Natale da 6,95 € anche a prova di gatto!

