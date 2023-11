Altro che Lago di Garda o di Como, questo è il lago dove vanno a vivere i Vip

In Lombardia esiste un lago tra il Garda e il Lago di Como ma che non ha niente da invidiare ai due più celebri specchi lacustri. Anzi, sempre più personaggi famosi lo scelgono per comprarci una casa

Il lago d’Iseo è per molti considerato un paradiso che negli ultimi anni sta venendo scoperto da un sempre maggiore numero di persone. Della bellezza di questo luogo si sono accorti anche i Vip che da qualche tempo arrivano sempre più numerosi sulle sue sponde alla ricerca di una casa. Ma perché questo lago lombardo sta scalando posizioni in popolarità?

Altro che Lago di Garda, il Lago d’Iseo è sempre più il paradiso anche dei Vip

Sempre più persone scelgono di trasferirsi sulle rive del Sebino, il lago lombardo che offre natura, cultura e qualità della vita. Questo bacino lacustre è una perla nascosta tra le province di Brescia e Bergamo. Negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di molti vip e ricchi stranieri, ma anche di semplici cittadini in cerca di una vita migliore.

Il suo successo è in molta parte dovuto alla sua bellezza. Il lago offre paesaggi mozzafiato, con le sue acque limpide e i suoi colori cangianti, e una natura incontaminata, ricca di flora e fauna. Al centro ospita il Monte Isola, la più grande isola lacustre naturale d’Italia e la più alta d’Europa. L’Iseo è anche un luogo ideale per praticare sport acquatici, come vela, canoa, windsurf e kitesurf. Perfetto anche per fare escursioni a piedi o in bicicletta lungo le sue rive o sulle sue colline.

Offre una qualità della vita da invidiare

Il lago d’Iseo non è solo natura, ma anche cultura. Le sue sponde sono infatti ricche di storia e di arte, con borghi medievali, castelli, chiese, monasteri e musei da visitare. Tra le località più suggestive, ricordiamo Iseo, la principale cittadina del lago, con il suo centro storico e il suo lungolago. Sarnico, con le sue ville liberty e il suo porto turistico e Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia.

Qui si vive bene, lontano dallo stress e dal caos delle grandi città, ma vicino alle grandi città del Nord. Il lago è infatti facilmente raggiungibile da Milano, Brescia, Bergamo e Verona, sia in auto che in treno. Il clima è in genere mite, con temperature gradevoli in tutte le stagioni, e un’aria pulita, grazie alla sua posizione protetta dalle montagne. L’atmosfera nei Comuni che circondano le sponde è tranquilla e accogliente e la vita sociale e culturale vivace.

I Vip che hanno scelto il Sebino

Altro che Lago di Garda o lago di Como, adesso i Vip preferiscono prendere casa qui. Queste sponde hanno conquistato il cuore di molti personaggi famosi e ricchi stranieri, che hanno deciso di comprare una casa sulle sue rive. Qualcuno come residenza principale altri come seconda casa. Tra i nomi più noti, ricordiamo il cantante Eros Ramazzotti, che possiede una villa ad Adro. Anche Roby Facchinetti, dei Pooh ha una villa sul lago d’Iseo e sembra che qui abbia una casa anche Max Pezzali, a Zorzino.

Ma quanto costa prendere una casa vista lago? Chi non ha una grande disponibilità, può trovare un bilocale in buine condizioni anche a tra 30.000 euro e 40.000 euro. Per esempio attraverso una ricerca sul portale Casa.it*, abbiamo trovato a Lovere un immobile di 52 metri quadri con giardino a 38.000 euro. Chi ha disponibilità di almeno 100.000 euro può acquistare un bilocale con vista mozzafiato, volendo anche su Monte Isola.

Anche il lago Maggiore sta conoscendo una seconda giovinezza. Anche qui si possono acquistare belle case anche a meno di 40.000 euro.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)