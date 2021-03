È una lasagna all’apparenza perfetta. Sembra buonissima, alta e col formaggio filante, sta per essere tagliata in porzioni quando, ecco, la sorpresa. La parte sotto si è bruciata e ora è attaccata alla pentola. Quante volte sarà capitato? O la frittata, cucinata con tanta cura e rovinosamente bruciata.

Insomma, in cucina l’imprevisto è dietro l’angolo, e poi il problema è sempre pulire. Che fatica grattare quelle incrostazioni di cibo. Ma se, in realtà, esistesse un metodo veloce e per nulla faticoso con cui i tegami tornano perfetti al primo colpo? Vediamo subito qual è l’idea geniale per disincrostare le pentole senza sforzi con questo prodotto che abbiamo tutti in frigo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La soluzione a cui nessuno pensa

Dopo ogni pasto, ci sono sempre tanti piatti e stoviglie da lavare. Le più pesanti, però, sono le pentole, soprattutto quando sono incrostate. La prima cosa che fanno la maggior parte delle persone è iniziare a grattare energicamente la spugna sulla pentola, con il rischio di graffiarla e rovinarla. Oltretutto questo comporta uno sforzo fisico non indifferente, con annesso mal di schiena alla fine del lavoro.

La realtà è che esiste un sistema molto più semplice e pratico con cui pulire i tegami, e riguarda un prodotto molto comune ed economico. Tutti l’hanno avuto almeno una volta in casa, addirittura per qualcuno è un’abitudine (anche se consigliamo di non esagerare!). Solitamente è accompagnata alla pizza, ed è una bevanda… Che cos’è? La cola, ovviamente.

Così forte da essere un portento nelle pulizie di casa

La cola, oltre ad essere una bevanda molto inflazionata, è anche un’ottima soluzione per le pulizie di casa. È ottima persino per sbiancare il water, oltre che per pulire le pentole incrostate. Vediamo l’idea geniale per disincrostare le pentole senza sforzi con questo prodotto che abbiamo tutti in frigo.

Basterà prendere la pentola incrostata e versare al suo interno 500 ml di cola. Mettere la pentola sul fuoco e aspettare che arrivi a bollore. Per un effetto garantito al 100% consigliamo di aspettare qualche minuto prima di spegnere il fuoco, all’incirca fino a quando la bevanda sarà in buona parte evaporata.

A questo punto, basterà passare sulla pentola una normale spugna per piatti e il gioco è fatto. Risultato garantito!