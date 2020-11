Molti sono alla ricerca di idee nuove per una domenica diversa. Molti pensano a passeggiate nella natura, sempre rilassanti ed accattivanti. Oggi suggeriamo qualcosa di rilassante, ma contemporaneamente adrenalinico. Un’idea da brivido per una domenica diversa può essere rappresentata da un volo in mongolfiera!

Ci sono associazioni in tutta Italia che propongono questa attività per semplici curiosi o futuri appassionati e professionisti.

La mongolfiera ha un elemento in comune con la barca a vela. Il vento, e le condizioni meteo in generale, sono assai rilevanti sulla durata del viaggio. Quindi è impossibile stabilire tempi certi al millesimo di secondo per il rientro.

Indubbiamente la mongolfiera ha anche il problema dell’autonomia in volo. Quindi il rientro avverrà comunque all’incirca per l’ora preventivata. Tuttavia, gli esperti dicono che, a fronte di un’ora di volo, occorre calcolare circa 3 o 4 ore fuori casa. Questo perché il decollo della mongolfiera può avvenire solo da zone predeterminate. Libere da vegetazione. E dove le correnti siano note e possibilmente prevedibili. Quindi zone ampiamente fuori città.

Un’idea da brivido per una domenica diversa

In ogni Regione, ormai, si offrono voli in mongolfiera e ogni località ha il suo fascino. In montagna si può sorpassare un’aquila in altezza, mentre in zone fluviali si ammirano le fronde degli alberi di diversi colori a seconda della stagione.

Le associazioni raccomandano un abbigliamento a strati per adeguarsi alle diverse temperature mentre si sale. Avvertono, però, che in mongolfiera non fa freddo. E ciò perché il pallone è gonfiato ad aria calda e produce, quindi, un effetto confortevole anche nella cesta.

Ovviamente occhiali da sole e scarpe comode. L’equipaggio potrà chiedere di collaborare per piccole operazioni.

Soprattutto verrà chiesta un pò di collaborazione all’atterraggio. È necessario, infatti, essere pronti a piegare un pò le ginocchia per ammortizzare l’atterraggio. La mongolfiera, infatti, non si governa con la stessa precisione di un aereo. Gli atterraggi, a volte, possono anche non essere morbidissimi. Ma sicuramente, atterraggio compreso, sarà un’esperienza indimenticabile.