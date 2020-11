ProiezionidiBorsa, oggi, si dedica ai bambini. I cartoni animati sono da sempre i migliori amici dei bambini, e mai come in questi tempi di emergenza sanitaria. Ogni genitore, sicuramente, si sarà chiesto almeno una volta, se i cartoni animati che fa vedere al proprio figliolo siano educativi. Ecco svelato il segreto dell’effetto di questi cartoni animati sui bambini.

Perché sceglierli e cosa insegnano

Tra i più seguiti, due in particolare: “Peppa Pig” e “Masha e Orso”. I personaggi degli omonimi cartoni, hanno spopolato tra i bambini anche grazie anche all’aiuto di centinaia di gadget ed eventi a tema.

Ma come mai questi cartoni hanno guadagnato così tanto successo tra il pubblico? E soprattutto, sono educativi per i bambini? Ebbene sì, questi due “cult” sono molto apprezzati sia dai bambini che dai genitori. Si riscontrano, in queste figure, personaggi confortanti ed educativi per i propri figli.

La serie “Masha e Orso”

Il cartone ha, quale tema di fondo, il rapporto di amicizia tra una bambina e un orso (sì, esatto, un vero e proprio orso). Due figure apparentemente incompatibili che, proprio per questo motivo, incuriosiscono e divertono lo spettatore.

Questo cartone animato tratta scene di quotidianità quali cene, compleanni e festività. Le stesse, sono molto importanti per consentire al bambino di ritrovarsi all’interno di contesti proposti come se fosse vita reale. Per cui, sono sempre di grande visione prospettica per il bambino i valori rappresentati nel cartone animato.

La serie “Peppa Pig”

Tratta le vicende quotidiane di una maialina e la sua famiglia. Utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, permette al bambino una maggior empatia con la protagonista

Anche in questa sceneggiatura, il bambino riesce a ritrovarsi all’interno delle situazioni di vita vissuta. Con il susseguirsi delle puntate, sviluppa una emotività riflessa dai personaggi.

Entrambi i cartoni animati mettono in risalto i valori veri e l’importanza della famiglia, alimentando nel piccolo spettatore le attese sincere di una vita pulita.

Ecco svelato il segreto dell’effetto di questi cartoni animati sui bambini. Sono proprio questi i motivi che continuano a rubare il cuore dei bambini. Di conseguenza, i genitori sono rincuorati di aver trovato in semplici cartoni animati degli ottimi alleati per la crescita dei propri figli.

Approfondimento

