I vetri della doccia sono pieni di aloni? Con il trucco infallibile delle colf saranno splendenti a lungo

Il trucco infallibile delle colf per togliere gli aloni dai vetri della doccia-proiezionidiborsa.it

Sei stanco di acquistare e provare un sacco di prodotti costosi per la pulizia della casa? Molto spesso possiamo risolvere le faccende di casa senza spendere nemmeno un euro. Oggi vogliamo dedicarci alla pulizia dei vetri della doccia che molto spesso si ricoprono di antiestetici aloni. Se vuoi risolvere questo comune problema basterà usare un solo semplice trucco suggerito dalle esperte di pulito.

Pulire i vetri può essere un lavoro lungo e faticoso e proprio per questo motivo è uno dei meno amati. Il motivo è molto semplice: questi si sporcano facilmente e poco dopo averli lavati possono essere nuovamente sporchi.

Tuttavia, soprattutto per quanto riguarda i vetri della doccia c’è un problema ancora maggiore: gli aloni. Dopo tanto impegno e olio di gomito, trovare i vetri ricoperti da aloni può gettarti nello sconforto.

Proprio per questo motivo, oggi siamo qui per svelarti il metodo geniale che usano le colf per ottenere vetri brillanti e splendenti senza fatica. Vuoi conoscerlo anche tu? Se è così, continua a leggere qui di seguito!

I vetri della doccia sono pieni di aloni? Usa questi 3 ingredienti naturali che potresti avere già in casa

I box doccia molto spesso sono trasparenti. Questi sono tra i più belli a livello estetico e fanno apparire l’ambiente più ampio e spazioso. Tuttavia, tra i maggiori difetti del vetro trasparente è che sporco, calcare e aloni si vedono all’istante.

Per risolvere il problema le colf consigliano di usare 3 prodotti naturali che molti di noi hanno già in dispensa. Il primo è l’aceto di mele: questo prodotto è formidabile contro il calcare e aiuterà a rimuoverne ogni traccia.

Il secondo è il sapone giallo. Chi è pollice verde sa bene che questo prodotto ecologico è un vero toccasana per le piante. Solo alcuni sanno però che il sapone giallo è anche il prodotto ideale per avere vetri puliti e senza aloni.

Il terzo ingrediente è la buccia di banana. Se ti stai chiedendo come procedere, te lo spieghiamo subito.

Usa questo detergente per pulire i vetri della doccia in modo impeccabile!

Le colf sono le massime esperte di pulito e per fare il proprio lavoro in modo efficace conoscono diversi trucchi del mestiere. Se non vuoi acquistare costosi prodotti specifici, prova subito questo economico ed efficace rimedio naturale.

I vetri della doccia sono pieni di aloni? Unisci 20 grammi di sapone giallo in mezzo litro di acqua calda. Fallo sciogliere per bene e dopodiché aggiungi alla miscela un bicchiere di aceto di mele. Agita il prodotto e vaporizzane una generosa quantità sui vetri della doccia.

Anziché usare una spugna morbida, detergi i vetri della doccia usando la parte fibrosa della buccia di banana. Pratica dei movimenti circolari e infine asciuga il vetro con un panno morbido. Noterai con piacere e stupore che i vetri sono finalmente brillanti, senza calcare né aloni: provare per credere!