Molte volte in cucina non tutto fila liscio e anche i grandi chef hanno bisogno di qualche astuzia per presentare piatti impeccabili. In questo articolo vedremo come porre rimedio ad alcuni inconvenienti che si possono verificare nella cottura o nella conservazione dei cibi. In particolare vedremo come rendere più morbida una fetta di carne troppo dura o fibrosa e come rendere più allettanti le capesante diventate troppo asciutte. Inoltre non è raro trovare in fondo al frigorifero qualche pezzo di formaggio diventato duro e secco. Vedremo come farlo tornare fresco e nuovamente saporito.

Ecco il modo per rimediare alla fettina di carne indurita come suola di scarpa, alle capesante troppo asciutte o al formaggio ingiallito e indurito

Quando ci rendiamo conto che una fettina di carne è troppo dura, abbiamo due possibilità. Questa evenienza non capita così raramente, soprattutto se si tratta di fettine di carpaccio sottile. Se abbiamo una banana sarà semplicissimo renderla morbida e succosa. Mangiamo o mettiamo da parte la banana perché a noi servirà la buccia. Dovremo preparare una specie di sandwich. Mettiamo in padella la buccia con il lato esterno rivolto verso il fondo della padella e il lato interno sotto la fettina. La buccia aiuterà a mantenere i succhi della carne, quindi non risulterà asciutta e ne guadagnerà in sapore.

Una valida alternativa consiste nel cospargere la fettina con il succo di kiwi. Questo frutto contiene actinidina che è un elemento che rende la struttura della carne più tenera. Trascorso qualche minuto con questa marinatura, potremo metterla in padella.

Formaggio indurito e secco

Il formaggio stagionato ha il pregio di essere conservato a lungo e non subire alterazioni. Spesso però qualche pezzo viene dimenticato in fondo al frigorifero. Solitamente diventa l’ingrediente principe delle ricette svuotafrigo. Possiamo, però, ancora gustarlo in purezza, accompagnando lo spritz. Basterà immergerlo per qualche minuto in un contenitore colmo di vino. Il formaggio riacquisterà morbidezza e soprattutto sapore. Se volessimo comunque prevenire questo fenomeno potremmo spalmarne le superfici con del burro prima di riporlo.

Le capesante sono diventate asciutte

Le capesante gratinate al forno sono una prelibatezza degna del pranzo domenicale. Può accadere, però, che il forno asciughi troppo la nostra preparazione. Spremiamo un succo di pompelmo e irroriamo le capesante. Il nostro piatto da chef sarà salvo dato che l’agrume riesce ad ammorbidire il mollusco.

Ecco il modo per rimediare a piccoli errori in cucina.

Lettura consigliata

Basta con i pacchetti di cracker rotti negli zaini o nella borsa perché possiamo riutilizzarli per queste gustose ricette