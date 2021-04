In un articolo precedentemente pubblicato da noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato dell’uso dei dispositivi elettronici. Sicuramente l’avvento della tecnologia ha spiazzato le nostre vite modificando comportamenti ormai ben radicati nelle nostre consuetudini. Ormai non ne possiamo fare più a meno.

Ma ogni innovazione e ogni cambiamento portano sempre dei vantaggi e degli svantaggi. La diffusione di Internet, fenomeno macroscopico della civiltà contemporanea, ha rivoluzionato usi e costumi dell’essere umano. Per esempio, oggi non c’è nulla di più semplice che contattare un nostro familiare dall’altra parte del mondo o avviare con estrema semplicità una videochiamata. Inimmaginabile fino a 30 anni fa circa. Oggi si parla tanto di “Internet of things” (Internet delle cose) che fa riferimento alla globalizzazione di Internet in tutti i campi della vita quotidiana: persino sugli oggetti.

Oggi parliamo dell’aspetto multimediale di Internet. Non vi è contenuto audio, video, testuale che non sia accessibile attraverso la Rete. I motori di ricerca sono una fonte inesauribile di contenuti e questo ha permesso la diffusione rapida e immediata della conoscenza del sapere.

La prima grande rivoluzione che ha interessato la diffusione della conoscenza, è stata l’invenzione della stampa e la pubblicazione dei libri, dei quotidiani e delle riviste. Con Internet abbiamo assistito alla dematerializzazione dei libri e delle pubblicazioni permettendone una più rapida diffusione grazie a quello che si chiama oggi E-book.

I vantaggiosi motivi per cui utilizzare l’E-book tra economicità e rispetto della natura

Come già detto, ogni cosa ha i suoi pro e contro. Vediamo quali sono i vantaggiosi motivi per cui utilizzare l’E-book tra economicità e rispetto della natura:

È rispettoso dell’ambiente perché non necessita di carta e questo si traduce in un impatto ambientale pari a zero;

non ha dimensioni fisiche;

è inalterabile nel tempo;

è conveniente in termini monetari.

I contro

Quali sono i contro dell’uso dell’E-book? La fruizione di un libro digitale avviene solo attraverso uno schermo di dimensioni variabili ed è scientificamente provato che l’emissione blu degli schermi può provocare insonnia. Inoltre, sicuramente non dà la stessa emozione che può dare sfogliare le pagine di un libro, che può essere un ottimo rimedio per conciliare il sonno.