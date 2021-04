Di certo passare le notti con gli occhi spalancati o avere un sonno disturbato influisce negativamente sull’andamento della giornata: spossatezza e nervosismo sono alcune delle conseguenze.

Alcuni si chiedono perché, altri cercano un rimedio. In questo articolo ci occuperemo dei problemi di insonnia o sonni agitati e saranno svelati i sorprendenti motivi delle notti in bianco e 2 rimedi per favorire il sonno.

Uso dei dispositivi elettronici

Quanto era bello quando la mamma ci raccontava una favola a letto per farci addormentare? Oppure quando ci cullava tra le sue braccia canticchiando dolci melodie?

Oggi, invece, da quando la tecnologia ha preso il sopravvento le favole e le braccia sono state sostituite dallo smartphone e dalla televisione.

Siamo convinti che gli strumenti tecnologici aiutino a favorire il sonno. Infatti, spesso accade che nel bel mezzo di un film ci si addormenti o ultima cosa che facciamo è stare con il proprio cellulare, in attesa che il sonno sopraggiunga. Questa convinzione, però, è errata.

Svelati i sorprendenti motivi delle notti in bianco

E’ ormai noto a tutti che la melatonina, l’ormone che il nostro corpo produce la sera, favorisce il riposo. Eppure, non sempre questa riesce nel suo intento. Sveliamo i sorprendenti motivi delle notti in bianco.

Uno dei motivi è dormire con la televisione accesa. Questa ha effetti negativi sulla qualità del sonno perché:

La luce blu e le onde elettromagnetiche riducono la produzione della melatonina.

Che sia un film d’azione, un programma d’intrattenimento o un cartone animato l’andamento dei suoni e della musica è imprevedibile. Ha sbalzi di intensità e volume che influiscono negativamente sui ritmi cerebrali, poiché vengono stimolati causando il risveglio e la possibile perdita di sonno.

Un altro motivo è l’uso del cellulare a letto. Infatti capita che in attesa di dormire, c’è chi utilizza lo smartphone a letto per inviare messaggi, chi preferisce giocare con le applicazioni, chi usa i social.

Ma così come abbiamo visto con la televisione, usare il cellulare a letto prima di dormire limita la possibilità di “cadere in un sonno profondo”. Inconsciamente, il nostro cervello è come se fosse sempre sull’attenti e ciò ha come conseguenza un sonno leggero e agitato.

Un altro fattore non meno importante è la luce blu del cellulare che oltre a far male agli occhi nel buio fitto della stanza, stimola, al contrario di ciò che si pensi, i recettori cerebrali a elaborare dati e, quindi, non concilia il sonno.

Due rimedi per favorire il sonno

Un rimedio per chi ha problemi di insonnia o per prevenire sonni agitati, è assumere la melatonina la sera sotto forma di pasticca o attraverso le tisane che la contengono. Un altro rimedio è leggere un buon libro, sostituendolo allo smartphone.