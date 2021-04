Mercati azionari ad un punto di verifica. Le quotazioni sono ora “incastrate” fra il setup del 5 e poi quello del 16 aprile. Dove si dirigeranno? Il prossimo setup poi, sarà quello che scadrà in data 19 maggio.

Quali sono i pericoli? Al momento vediamo ancora opportunità e non poche al rialzo e questo almeno fino alla prima settimana del mese di agosto. E a Piazza Affari? Il Ftse Mib future continua a mostrare una certa debolezza e analizziamo titoli che mostrano swing ribassisti e se da lunedì non ripartiranno al rialzo, potrebbero scendere ancora del 5/7% in un paio di settimane.

Vedremo cosa accadrà appunto fra lunedì al massimo le prime ore d contrattazione di martedì. Arrivano frattanto delle emails alla nostra redazione e ci chiedono: dopo un +48,6% di guadagno cosa fare con Centrale del latte d’Italia? Il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria watchlist il titolo a fine dicembre in area 2,26 euro per azione.

La società che ha sede a Torno ed opera come controllata di Newlat Group oggi capitalizza in Borsa circa 47 milioni di euro e produce e commercializza latte e i suoi derivati in Italia.

Il titolo (MIL:CLI) ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 aprile al prezzo di 3,36 in leggero ribasso rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,31 ed il massimo a 3,39.

Quali previsioni da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 5 euro per azione. I nostri calcoli invece portano ad un fair value di 6 euro per azione. Alziamo quindi il target dal precedente 4,20/4,50.

Dopo un +48,6% di guadagno cosa fare con Centrale del latte d’Italia? La strategia operativa

Per chi mantiene il titolo come da nostre precedente indicazioni deve alzare lo stop profit/loss a 2,98. Primo target a 4,45 da raggiungere per/entro i prossimi 12 mesi. Supporto di breve termine a 3,22.

Per chi volesse comprare il titolo deve attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.