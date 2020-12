Gli italiani hanno modificato le proprie abitudini di vita quotidiana e molte vecchie usanze sono finite nel dimenticatoio. Fino a qualche anno fa, le bollette delle utenze viaggiavano per posta. Ormai, gran parte degli italiani preferisce i vantaggi della bolletta elettronica: nessun pensiero e meno sprechi. Il numero di bollette web non può essere quantificato rispetto a quello cartaceo. Tuttavia, sicuramente gli utenti hanno fatto maggiore richiesta del servizio web.

Rispettare l’ambiente

Non spedire le bollette aiuta anche l’ambiente. Infatti in questo modo si evitano circa 2 milioni di tonnellate in meno di immissioni di gas serra e altrettanti milioni di alberi da abbattere per ricavare la carta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La convenienza per l’utente

Ricevere la bolletta elettronica ha molteplici vantaggi: si svuotano gli archivi dentro casa e in ufficio e tutto diventa a portata di clic. Le varie bollette vengono archiviate in modo automatico e inoltre non pesa sulla tasca perché il servizio è senza costi aggiuntivi.

Non è da meno la convenienza di ricevere con puntualità la bolletta via web: in questo modo non si corre il rischio di patire i disservizi per mancate consegne o ritardi. Infatti, l’utente, ha provato sulla propria pelle l’arrivo del classico sollecito di pagamento di una bolletta non pagata.

Gli utenti hanno una propria area personale

Tutte le società, ormai, hanno predisposto un’area riservata per consentire agli utenti di accedere e consultare i dati relativi ai propri consumi e alle fatture emesse.

La bolletta web riguarda forniture di luce, gas e utenze telefoniche. I consumatori hanno a disposizione un servizio comodo, veloce e sicuro. Inoltre l’accesso avviene da qualunque tipo di dispositivo: pc, tablet e smartphone.

L’opportunità della domiciliazione bancaria evita perdite di tempo per pagare il bollettino all’ufficio postale oppure presso i centri autorizzati. In questo modo non c’è da preoccuparsi veramente di nulla. Gli italiani hanno ormai capito I vantaggi della bolletta elettronica: nessun pensiero e meno sprechi.