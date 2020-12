Ovviamente l’argomento va affrontato con un certo anticipo rispetto alla fine delle feste, quando albero ed addobbi devono poi essere riposti o smaltiti velocemente.

È importante verificare come smaltire albero ed addobbi in modo corretto perché sono, ovviamente, fabbricati con i materiali più svariati. Periodicamente ogni famiglia deciderà di disfarsi degli addobbi vecchi e perciò rovinati.

Le luci, invece, possono essere rottamate perché ormai non funzionano più. L’albero vero dovrà essere smaltito in un modo, quello artificiale in un altro.

Se l’albero è vero la prima opzione consiste nel piantarlo all’aperto. Ovviamente se abbiamo avuto l’accortezza di comprare un albero con le radici. Potremo piantarlo in un giardino pubblico. Contribuirà a creare una zona verde ed ombreggiata. E senz’altro avremo dato una mano all’ambiente.

Se, invece, non abbiamo una vanga con cui scavare la buca, o non ci sentiamo di farlo, scatta lo smaltimento. Molti Comuni forniscono il servizio di ritiro gratuito a domicilio. L’albero, in quel caso, viene destinato al compostaggio. Anche questo è un modo indiretto di aiutare l’ambiente.

Come smaltire albero e addobbi in modo corretto

L’albero artificiale, invece, va smaltito portandolo all’isola ecologica quando è troppo rovinato per essere ancora utilizzato.

Se, invece, non è più adatto alle nostre esigenze, ma ancora in buone condizioni, possiamo interpellare associazioni di volontariato che spesso li ritirano gratuitamente. Li useranno, poi, per allietare ancora sale comuni di centri di volontariato, per esempio.

Anche gli addobbi che ormai non vogliamo più possono essere offerti ad associazioni di volontariato. Se non sono rovinati andranno anche ad allestire qualche mercatino di beneficenza come addobbi vintage.

Se, invece, dobbiamo proprio smaltirli dovremo verificale di quali materiali siano composti.

Quelli di vetro trasparente potranno essere gettati nel cassonetto. O nella campana destinata al vetro.

Quelli più tradizionali in legno seguiranno la strada dello smaltimento di questo materiale.

Le palline in plastica, invece, molto probabilmente, finiranno nell’indifferenziata. Si tratta, infatti, di plastiche che non possono essere fuse e trasformate. Quindi l’unica strada è quella della indifferenziata, e poi la discarica.

Nell’acquisto dei nuovi addobbi orientarsi verso materiali riciclabili potrebbe rappresentare una scelta responsabile.