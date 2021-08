Non è sempre facile capire quando si è fatto colpo su qualcuno. Le persone tendono a nascondere i sentimenti di attrazione, specie quando si tratta di nuove conoscenze. Per fortuna la psicologia interviene in aiuto dei più curiosi. Ci sono alcuni inequivocabili segnali che solo i più attenti sanno cogliere. Per fortuna, gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa sono qui per aiutare i lettori curiosi.

I segnali che verranno analizzati oggi sono infatti più profondi, non tanto fisici. In alcuni casi, se bene interpretati e coltivati, possono essere il seme di qualcosa di duraturo sia a livello amoroso che a livello di semplice ma bella amicizia.

Basta saper osservare con attenzione e applicare i trucchi psicologici per capire se si è fatto breccia nel cuore di qualcuno.

Regole generali

Ovviamente, si tratta solo di consigli generici e non di regole scolpite nella pietra. Non bisogna mai dare per scontato che una persona “ci stia” e lanciarsi a capofitto in una possibile relazione pensando erroneamente di aver fatto colpo. Ma si può fare qualche deduzione.

Le persone introverse sono di norma più difficili da decifrare. Ma un segno molto chiaro è quando decidono di parlare di argomenti importanti e personali. Gli introversi ci mettono tempo a “uscire dal guscio” e se si confidano è perché hanno capito che ci può essere un legame speciale.

I trucchi psicologici per capire se si è fatto breccia nel cuore di qualcuno

La cosa più preziosa che una persona può possedere è il tempo. Quando si decide di donarlo a qualcuno, è davvero un segnale importante. In primis, se non altro perché la compagnia è risultata piacevole. Quando un introverso decide di dedicare il proprio tempo a qualcuno è davvero un segnale di aver trovato un vero amico.

Un altro segnale chiarissimo è quando si fa il primo passo. L’approccio con qualcuno di sconosciuto, tra l’altro, ha un valore doppio. Un segnale significativo in modo particolare se proviene da un introverso.

Infine, un’altra merce preziosa da scambiare con le proprie relazioni sono i consigli sinceri. Quando ci si trova davanti qualcuno che parla apertamente, senza aver paura delle conseguenze ma cercando di fare il bene dell’interlocutore, è sicuramente un segnale positivo.