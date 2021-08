Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, il titolo in questione ha sempre offerto nel lungo periodo performance eccezionali. Basti pensare che la probabilità che alla fine del periodo la performance sia positiva è sempre il 100% per investimenti superiori ai cinque anni. Per una panoramica completa riportiamo qui di seguito alcuni risultati

10 anni : la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 32,0% circa;

: la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 32,0% circa; 5 anni : la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 22% circa;

: la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 22% circa; 3 anni : la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 90,6% con un guadagno medio annuo del 21,2% circa;

: la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 90,6% con un guadagno medio annuo del 21,2% circa; 1 anno: la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 82,3% con un guadagno medio annuo del 17,3% circa.

L’importante, quindi, è trovare il momento giusto per entrare sul titolo. Allo stato attuale a breve si potrebbe creare un’occasione di acquisto sul titolo Campari.

Come si vede dal grafico, le quotazioni hanno quasi raggiunto il III obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso in area 12,4 euro. Su questo livello, quindi, dovremmo assistere a un ritracciamento che se sfruttato bene potrebbe rappresentare un ottimo punto di ingresso. In quest’ottica area 11,255 euro e a seguire area 9,916 euro rappresentano due livelli da monitorare con molta attenzione. In particolare, area 10 euro rappresenta un livello chiave che fa da spartiacque tra il semplice ritracciamento e l’inversione ribassista.

Da punto di vista dei fondamentali Campari è fortemente sopravvalutato, ma questa non è una novità. Il titolo, infatti, viaggia sempre su livelli superiori ai multipli di mercato. La cosa, quindi, non deve preoccupare. Così come non deve preoccupare il giudizio degli analisti che vede un consenso medio mantenere e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 3% circa.

A breve si potrebbe creare un’occasione di acquisto sul titolo Campari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 4 agosto a 11,845 euro in ribasso dello 0,5% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale