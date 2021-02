Conoscere i trucchi per consumare meno gas in inverno è fondamentale per preservare una fetta del nostro budget familiare. Questo significa gestire meglio le proprie abitudini di consumo, avendo un occhio di riguardo verso l’ambiente.

Esistono alcune efficaci strategie e piccoli accorgimenti da mettere in pratica quotidianamente per consumare meno gas e risparmiare sulla bolletta.

Alcune attenzioni quotidiane

Possiamo, per prima cosa, adattare alcune attenzioni quotidiane come:

Consumare meno acqua calda utilizzando dei riduttori di flusso nei rubinetti, acquistabili presso qualsiasi ferramenta.

Installare dei fogli isolanti dietro i termosifoni per ridurre la quantità di calore dispersa dai muri verso l’esterno.

Cambiare l’aria in casa soprattutto al mattino presto o nel periodo della giornata in cui i caloriferi sono spenti.

Chiudere i termosifoni nei locali poco utilizzate.

I trucchi per consumare meno gas in inverno

Dobbiamo però anche conoscere i trucchi per consumare meno gas in inverno, vediamoli.

Effettuare una regolare manutenzione della caldaia così come previsto dalla legge. Il risultato sarà quello di una maggiore sicurezza e un risparmio in termini di sprechi e dispersione energetica.

Anche la regolazione della temperatura è indispensabile per risparmiare sulla bolletta del gas. Se si ha la possibilità di affrontare una spesa per provvedere alla sua sostituzione, si può ragionare sull’installazione di una caldaia a condensazione. Questo tipo di impianto aiuta le nostre tasche e l’ambiente.

Sostituire i vecchi infissi o tutelare quelli presenti in casa applicandovi strisce adesive, inoltre, riduce la dispersione del calore. Sarebbe meglio investire su infissi ad alta conservazione termica, capaci di migliorare il comfort domestico garantendo risparmi sulla bolletta.

Le valvole termostatiche, poi, garantiscono la gestione della temperatura in ogni singola stanza. Queste sono un ottimo metodo per gestire i consumi del riscaldamento e risparmiare sulla bolletta del gas.

Come accennavamo, installare dei riduttori di flusso aiuta a gestire il consumo e a ridurre gli sprechi. E ciò, ad esempio, quando ci capita di stare qualche minuto di troppo sotto la doccia o per esempio di usare l’acqua calda per lavarsi i denti.

Buon risparmio.