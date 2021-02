Col trascorrere degli anni si tende ad accumulare oggetti. Spesso i conviventi all’interno di una casa possono aumentare e c’è bisogno di far posto a un membro in più.

Esistono tanti stratagemmi per far sembrare gli ambienti più grandi e per acquisire nuovo spazio.

Consigli su come recuperare spazio in casa

Sia per chi abita in una casa grande che per chi possiede metrature più esigue, recuperare spazio e sfruttare al meglio ambienti è sempre utile.

Vediamo alcuni consigli su come recuperare spazio in casa.

L’organizzazione diventa decorazione

A volte l’ottimizzazione spaziale diventa un elemento decorativo. Basta scegliere un appendi-oggetti che strizzi l’occhio al design e sia così in grado di far risaltare l’intera parete.

Fare spazio in cucina

Bisogna procurarsi dei ganci, vanno bene anche quelli che si utilizzano per le tovaglie, e delle viti.

Potremo organizzare il luogo in cui appendere oggetti come padelle, pentole e altri utensili che si usano con frequenza in cucina.

Cassetti sulle scale

Nelle scale della casa si possono creare dei cassetti aggiuntivi per conservare oggetti diversi come scarpe, mazze da golf, attrezzi o giocattoli vari.

Asciugamani dietro la porta

La parte posteriore della porta può essere utilizzata per appendere diversi oggetti.

Per esempio si può attaccare un gancio o una barra per appendere tovaglie e asciugamani e guadagnare spazio.

Liberarsi dei vecchi abiti

Riordinare il guardaroba eliminando i vecchi abiti inutilizzati o sformati. Consigliamo di utilizzare tre scatole per dividere ciò che deve essere buttato da ciò che può essere riciclato o donato.

Utilizzare le mensole

Le mensole sono un tocca sana se si vogliono esporre oggetti, quadri e fotografie per dare un tocco di personalità alla propria casa.

Portaoggetti per gli accessori da bagno

Arredare il bagno con cassettini e porta-dispenser per evitare di disseminare in giro cosmetici, creme o phon.

Cambiare letto

Se dobbiamo acquistare un letto nuovo o cambiare il vecchio, scegliamo una struttura per dormire che abbia lo spazio per lo stoccaggio sottostante.

Questi sono alcuni consigli su come recuperare spazio in casa ma gli stratagemmi sono tantissimi.