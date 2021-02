Le persiane, più degli altri infissi, sono esposte ad agenti esterni. Come smog, luce solare e pioggia. Per questo motivo necessitano di molta cura per mantenersi sempre pulite e splendenti.

Un tempo le persiane venivano realizzate, principalmente, in legno mentre oggi le più diffuse sono in alluminio e PVC. Rispetto al legno si tratta di materiali meno delicati che necessiteranno, quindi, di meno cure.

In ogni caso, sarebbe preferibile pulire le persiane evitando di utilizzare prodotti troppo aggressivi che potrebbero rovinarne le superfici.

Il consiglio che genericamente viene dato è quello di togliere la polvere con un panno o con una scopa prima di iniziare la pulizia.

Nel caso in cui si mettesse dell’acqua sulla polvere si creerebbe una situazione difficile da sistemare.

Ecco i trucchi intelligenti ed economici per pulire le persiane velocemente anche se molto dipenderà, come si è detto, dalla tipologia di persiana da pulire.

Persiane in legno

Le prime che tratteremo sono le persiane in legno. Si tratta di una tipologia di infisso più delicato rispetto alle altre, per questo motivo necessiteranno di una maggiore cura.

Come per le altre persiane sarà necessario spolverare prima di cominciare la pulizia.

Mischiare in una bacinella qualche goccia di detersivo per piatti con dell’acqua calda. Per non rischiare di rigare la persiana sarebbe preferibile non utilizzare spugne eccessivamente ruvide. Una volta asciutte si potrà applicare dell’olio per persiane con un pennello.

Alluminio

Nel caso delle persiane in alluminio, una volta rimossa la polvere, si potrà utilizzare una soluzione casalinga. La si potrà facilmente preparare unendo in una bacinella acqua calda e aceto insieme a qualche goccia di detersivo per piatti.

Dopo aver passato con uno straccio imbevuto nella soluzione tutte le liste delle persiane asciugarle accuratamente. Nel caso in cui sulle persiane siano presenti macchie o residui di grasso si potrà utilizzare il bicarbonato di sodio unito a dell’acqua.

Persiane in alluminio verniciato

Se le persiane che si devono pulire, invece, sono in alluminio verniciato sarà preferibile utilizzare il sapone di Marsiglia. Scaglie di sapone di Marsiglia sciolte nell’acqua renderanno il prodotto meno aggressivo sulle superfici in vernice.

Si potranno eliminare sporco e aloni senza intaccare la vernice. Lasciare agire per alcuni minuti e poi risciacquare asciugando la superficie con un panno pulito e asciutto.

Persiane in PVC

Se la persiane da pulire sono in PVC l’utilizzo di sapone neutro e acqua calda si rivelerà ottimale. In alternativa, si potranno miscelare insieme un terzo di prodotto sgrassante con dell’acqua calda, così da ottenere un prodotto non aggressivo. Bisognerà lasciare agire per qualche minuto prima di risciacquare.

Ecco i trucchi intelligenti ed economici per pulire le persiane velocemente.