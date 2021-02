Pulire i vetri è una delle azioni meno apprezzate tra quelle domestiche. Si tratta, infatti, di un’attività molto faticosa e, a tratti, pericolosa.

Inoltre succede spesso di accorgersi, dopo aver finito di lavare i vetri, che sono rimasti dei fastidiosissimi aloni.

In pochi sanno che questi aloni, nella maggior parte dei casi, sono legati all’utilizzo eccessivo di detergenti chimici. I detergenti, anche se specifici per vetri, a lungo andare fanno accumulare elementi che producono aloni. Ma pulire i vetri senza spendere un capitale e senza lasciare aloni è possibile.

Innanzitutto, ci sono tre regole fondamentali da seguire prima di accingersi alla pulizia.

Per prima cosa i vetri non dovrebbero mai essere lavati durante le giornate assolate, specialmente quando sono colpiti dal sole diretto. L’effetto prodotto dal calore sarebbe quello di asciugare i vetri molto velocemente dando vita ai tanto odiati aloni.

Il secondo consiglio è legato alla tipologia di acqua scelta, per una pulizia ottimale sarebbe da preferire quella distillata.

La terza regola è quella che detta l’utilizzo di fogli di giornale e panni in microfibra per asciugare i vetri. Meglio utilizzare i quotidiani e non le riviste perché queste non permetteranno di asciugare bene. Mai utilizzare carta da cucina o igienica che potrebbero lasciare sui vetri dei residui difficilissimi da rimuovere.

Ma, ecco, come ottenere facilmente vetri splendenti e senza aloni grazie a questi incredibili trucchi.

Scaglie di sapone

Bisognerà sciogliere un cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia in mezzo litro d’acqua. Lasciare sciogliere il sapone e poi agitare il flacone prima di utilizzarlo come un normale detergente per vetri.

In alternativa, si può utilizzare un cucchiaio di sapone liquido ecologico unito a mezzo litro di acqua fredda o tiepida.

Limone

Un’altra soluzione è data dall’utilizzo dell’acido citrico in combinato con del detersivo per piatti ecologico. Bisognerà diluire in mezzo litro di acqua calda un cucchiaino di detersivo ecologico, succo di mezzo limone e mezzo bicchiere di alcool. Agitare e poi spruzzare la miscela sul vetro da pulire.

Alcool e aceto

Per la pulizia naturale dei vetri, poi, si può utilizzare una miscela di alcool e aceto uniti a mezzo litro di acqua. Mescolare insieme gli ingredienti. E poi metterli in un contenitore spray per facilitarne l’utilizzo. Possono essere riutilizzati flaconi spray vuoti.

Buccia di banana

L’ultima alternativa, un po’ macchinosa, è quella di utilizzare la parte interna di una buccia di banana. La buccia catturerà grasso e sporco in pochissimo tempo.

Dopo aver utilizzato la buccia bisognerà unire insieme mezzo litro di acqua tiepida e venti grammi di farina di mais e mescolare.

Versare in un contenitore spray e spruzzare sui vetri. Prima bisognerà asciugare con un panno in microfibra e successivamente passare i fogli di giornale per eliminare ogni residuo.

Ecco come ottenere facilmente vetri splendenti e senza aloni grazie a questi incredibili trucchi.