Coccoli, un antipasto di pasta fritta per toccare il cielo con un dito. Questo piatto è di origine toscana, ma è molto simile ad altre ricette regionali come lo gnocco fritto, le donzelle, le crescentine, la friciula, ecc. A differenza delle altre preparazioni però questa ricetta ha un impasto più morbido ed è davvero semplicissima da preparare. I coccoli nascono come antipasto da accompagnare con formaggi, salumi e salse, ma sono così buoni che possiamo cenare solo con loro.

Ingredienti per 4 persone

400g di farina 00;

250ml di acqua tiepida;

20g di lievito di birra fresco;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

1 cucchiaino di zucchero semolato;

sale q.b.;

olio di semi di arachidi q.b..

Preparazione dei coccoli

Coccoli, un antipasto di pasta fritta per toccare il cielo con un dito. Per prima cosa facciamo intiepidire tutta l’acqua; quindi in 1/3 dell’acqua sbricioliamo il lievito. Aggiungiamo anche lo zucchero e mescoliamo bene per far sciogliere. Lo zucchero serve per far lievitare maggiormente l’impasto.

Ora in una ciotola setacciamo la farina e aggiungiamo un pizzico di sale e l’olio di oliva. Uniamo prima l’acqua in cui abbiamo sciolto il lievito e lo zucchero, poi poco per volta il resto dell’acqua tiepida. Mescoliamo all’interno della ciotola usando un cucchiaio di legno o se preferiamo anche una frusta. Dovremo ottenere un impasto molto morbido, umido e uniforme. A questo punto copriamo la ciotola con un telo e lasciamo riposare per minimo 2 ore.

Quando la lievitazione sarà terminata possiamo agire in due modi. Possiamo dividere l’impasto in tante palline di grandezza simile, di circa 2-3 cm di diametro. Posizioniamole su una teglia ricoperta da carta forno e lasciamole ancora riposare e crescere per mezz’ora. Nel frattempo in una padella dai bordi alti posta sul fuoco scaldiamo abbondante olio di semi di arachide. Quindi a poco a poco friggiamo le palline che abbiamo preparato. Se invece abbiamo più fretta possiamo direttamente staccare una piccola porzione dall’impasto e gettarla subito nell’olio. Cuociamo pochi coccoli per volta, giriamoli e facciamoli dorare su tutti i lati. Leviamoli quindi dall’olio, passiamoli nella carta assorbente e saliamo.

I nostri coccoli sono pronti per essere serviti belli caldi! Come già detto questo antipasto di pasta fritta si accompagna in modo sublime a formaggi e salumi. Questa preparazione è assolutamente squisita, morbida e gustosa.