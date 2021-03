Se tutto andrà per il meglio, come ovviamente tutti noi speriamo, tra pochi mesi le nostre vite potranno tornare alla normalità. Sarà dunque possibile stare nuovamente insieme agli amici, alla famiglia, e alle persone a cui si vuole bene. Tra le tante cose che si potranno fare nuovamente, avremo anche la possibilità di organizzare un bel pranzo o una bella cena, e far assaggiare a tutti i nostri piatti. In attesa che tutto ciò potrà essere possibile, vogliamo presentare una ricetta che ci permetterà di presentare, quando sarà, un piatto gustosissimo. Infatti ecco le pizzette di patate per un antipasto saporito e stuzzicante da preparare in un attimo.

Un ottimo inizio

Nella preparazione di un pasto che prevede molte portate ricordiamoci sempre di porre molta attenzione alla scelta dell’antipasto. Non soltanto perché rappresenta il nostro biglietto da visita, ma anche perché con esso intratterremo i nostri ospiti mentre ci concentriamo ad ultimare le portate principali. Quindi scegliamo sempre di presentare una ricetta sfiziosa, che possa già lasciar immaginare ai commensali la bontà dei piatti che andranno a mangiare. Neanche a dirlo, quello che andremo a presentare si rivela perfetto per questo obbiettivo. Dunque ecco le pizzette di patate per un antipasto saporito e stuzzicante da preparare in un attimo.

Prosciutto e mozzarella

Non sono in pochi a pensare che se per cucinare una portata è necessario poco tempo, allora quel piatto non è da considerarsi buono. Si tratta in realtà di un falso mito. Non è importante la durata della preparazione, quanto il modo in cui scegliamo ed uniamo gli ingredienti. Infatti sebbene questo piatto si prepari in pochi minuti e presenti ingredienti estremamente semplici, riuscirà comunque a far impazzire tutti. Vediamo dunque come prepararlo. Gli ingredienti necessari per preparare le nostre pizzette di patate sono trecento grammi di patate, cento di mozzarella e cento di prosciutto cotto. Ci serviranno anche i condimenti, dunque sale, olio, pepe e parmigiano.

Le quantità appena citate sono indicate per quattro persone. Scopriamo quindi il procedimento. Innanzitutto sciacquiamo per bene le nostre patate e tagliamole a piccole fette. Mettiamole in una teglia da forno e condiamole con olio, pepe e sale. Andiamo ad infornare per circa venticinque minuti a centosettanta gradi. Quindi, una volta tirate fuori dal forno, aggiungiamo ad ogni fettina il prosciutto, la mozzarella e una spolverata di parmigiano. A questo punto, reinseriamo il tutto nel forno per altri cinque minuti, questa volta a duecento gradi. Ecco dunque che, con ingredienti semplici e con pochissimi minuti di preparazione, avremo a disposizione delle ottime pizzette da donare ai nostri ospiti. Svelate quindi le pizzette di patate per un antipasto saporito e stuzzicante da preparare in un attimo.