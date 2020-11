A Piazza Affari, dopo un ribasso molto violento degli ultimi mesi, c’è un titolo azionario che probabilmente ha trovato una base per la ripartenza. Ci riferiamo ad Autogrill. Ma prima facciamo una premessa.

Non sappiamo dire con elevate probabilità quando la pandemia da coronavirus verrà lasciata alle spalle e quando verrà commercializzato e usato il vaccino. La risposta è davvero difficile e qualsiasi pronostico sarebbe una mera elucubrazione mentale. Ci sono delle regole e dei protocolli sanitari da usare. Quindi una volta scoperto il vaccino, l’autorizzazione e l’uso su vasta scala richiederanno sicuramente molto tempo.

A fare da contraltare a queste incertezze però ci sono anche certezze e queste stranamente riguardano il mercato azionario. Molti credono che sui mercati non si possano fare delle previsioni attendibili oppure non si possa proiettare uno scenario. Non ci sono affermazioni più lontane di queste dalla realtà. Ecco le certezze dei mercati azionari: allo stato attuale ci sono il 100% di probabilità che a un rialzo seguirà un ribasso e che a un ribasso seguirà il rialzo. È solo questione di tempo. Dal 1898 in poi, i mercati azionari in media impiegano 3/5 anni per ritornare ai massimi che hanno segnato prima della crisi. Solitamente, invece, hanno abbandonato alle spalle i minimi profondi per anni senza quasi mai più ritoccarli (ci riferiamo all’indice azionario delle Borse mondiali).

Un titolo azionario che probabilmente ha trovato una base per la ripartenza

Guardando ai titoli italiani, il titolo Autogrill (MIL:AGL) oggi è in leggero ribasso a Piazza Affari -0,53% e si porta a 3,372 euro. Da inizio anno ha segnato il minimo a 3,08 euro ed il massimo a 9,94 euro. Quale futuro si prospetta?

Le raccomandazioni degli analisti stimano un fair value a 5,66 euro (sottovalutazione) mentre il modello del discounted cash flow, un prezzo obiettivo a 2,29euro (sopravvalutazione).

Cosa attendere invece dal punto di vista grafico?

I 3,08 euro toccati nei giorni scorsi potrebbero essere un punto di ripartenza duraturo. Ai livelli attuali si possono tentare acquisti di lungo termine con stop loss a 3,07euro. Gli acquisti fatti ai livelli attuali vanno mantenuti in ottica di lungo. Riteniamo che presto questa società tornerà a macinare utili e potrebbe ritornare entro pochi anni sui massimi toccati nel corso del 2020.

Si procederà per step.