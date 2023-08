I titoli che hanno chiuso al rialzo nonostante il ribasso generalizzato

Con il Ftse Mib che ha registrato un calo di circa l’1%, tra i 40 titoli a maggiore capitalizzazione solo 8 hanno chiuso in territorio positivo. Ecco i titoli che hanno chiuso al rialzo Telecom Italia, Prysmian, Leonardo, CNH Industrial, Campari, Buzzi, Pirelli e Inwit.

Telecom Italia con un rialzo di oltre l’1,5% è il titolo che ha corso di più sulle attese della semestrale. Inwit, invece, potrebbe avere sfruttato la scia del settore telecomunicazioni che ha chiuso, tra i pochi, al rialzo. Ci sono, poi, titoli come Campari che trovano forza nei momenti di difficoltà dei mercati azionari e altri come Leonardo e Buzzi che da settimane sono fortemente rialzisti. Qui di seguito, quindi, tra i titoli che hanno chiuso al rialzo ci concentreremo su Prysmian e Pirelli.

Per Pirelli i margini al rialzo non sono molto ampi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 1 agosto in area 4,88 €, con un rialzo dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e dopo la rottura della forte area di resistenza in area 4,802 € il rialzo potrebbe continuare fino al livello chiave in area 5,134 €. Questo rappresenta il punto di inversione dove è massima la probabilità che si possa assistere a un’inversione ribassista.

Un segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 4,802 €.

Una storica area di resistenza frena Prysmian, i possibili scenari di breve periodo

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 1 agosto a quota 36,59 €, in rialzo dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni stanno combattendo contro la resistenza in area 37,04 € che già in passato aveva frenato l’ascesa del titolo. Questo, quindi, è il livello chiave da monitorare con attenzione nelle prossime sedute.

La sua rottura potrebbe favorire un rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario le quotazioni potrebbero riprendere nuovamente la strada del ribasso.

Letture consigliate

Corsa all’acquisto di un ETF che nei primi sei mesi ha guadagnato il 13%

Azioni sopravvalutate che continuano inesorabilmente a salire