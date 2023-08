Pelle del viso più giovane e luminosa. Stop alle rughe con l’olio prodigioso del deserto 

Il caldo e il freddo mettono a dura prova la nostra pelle. In questi casi vale la pena scegliere un buon olio, che ci permetta di avere una pelle più giovane e luminosa, grazie alle sue proprietà. La scelta cade allora sull’olio di Argan.

L’olio di Argan proviene dalle noci dell’albero di Argania spinosa, noto come albero di Argan. Questa pianta è originaria delle zone desertiche del sud-ovest del Marocco, come la regione del Souss-Massa.

Olio di Argan, da dove viene

È un olio che si produce con un processo tradizionale, che coinvolge principalmente le donne delle comunità locali. Le noci dell’albero vengono raccolte a mano e lavorate per estrarre l’olio. Quest’olio è ampiamente utilizzato in cucina, in particolare nella cucina marocchina. Tuttavia è stato scoperto e anche molto apprezzato dall’industria cosmetica, per le sue proprietà nutrienti e idratanti per pelle e capelli.

L’Arganiera è un albero adattato alla vita nel deserto e svolge un ruolo ecologico importante nel mantenere l’equilibrio dell’ecosistema nelle aree desertiche del Marocco. L’estrazione dell’olio di Argan è diventata una pratica sostenibile in molte regioni, contribuendo anche a preservare questa preziosa risorsa naturale, che oggi è protetta dall’UNESCO.

Caratteristiche benefiche

L’olio di Argan è noto per i suoi numerosi benefici per la pelle grazie alla sua composizione ricca di nutrienti e proprietà idratanti. Ecco alcuni dei principali vantaggi dell’olio di Argan sulla pelle.

Prima di tutto è idratante. Ciò perché è ricco di acidi grassi essenziali, come l’acido oleico e linoleico, che aiutano a trattenere l’umidità nella pelle, mantenendola idratata e morbida. Questo lo rende particolarmente utile per le persone con pelle secca o disidratata. Le sue proprietà idratanti e rigeneranti, l’olio di Argan può essere utile nel ridurre l’aspetto delle smagliature e prevenire la formazione di nuove.

Pelle del viso più giovane e luminosa con l’olio di Argan. E anche senza rughe

Inoltre contiene vitamina E, un potente antiossidante che aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi e dall’invecchiamento precoce. Gli antiossidanti e gli acidi grassi presenti nell’olio di Argan contribuiscono a migliorare l’elasticità della pelle, rendendola più tonica e riducendo l’aspetto delle rughe e delle linee sottili. Ridona così un aspetto del viso più giovane e luminoso. Infatti, l’olio di Argan ha un effetto illuminante e può conferire alla pelle un aspetto radioso, come un effetto “glow” naturale.

Inoltre grazie alla presenza di composti antinfiammatori, l’olio di Argan può aiutare a ridurre l’infiammazione della pelle, alleviando irritazioni, arrossamenti e acne. L’olio di Argan ha un effetto lenitivo sulla pelle, quindi può essere utilizzato per alleviare arrossamenti e irritazioni causate da scottature solari o dermatiti.

Un olio che si assorbe rapidamente

Oltre a donare una pelle del viso più giovane e luminosa, un altro vantaggio dell’olio di Argan è il suo assorbimento rapido. A differenza di alcuni oli più pesanti, viene assorbito rapidamente dalla pelle senza lasciare una sensazione untuosa. È l’ideale così per tutti i tipi di pelle, inclusa quella grassa.

Quando si utilizza l’olio di Argan sulla pelle, è importante assicurarsi di utilizzare un prodotto puro e di alta qualità, preferibilmente biologico. Si ottengono così grandi benefici e si riduce il rischio di allergie o irritazioni.

