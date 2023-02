I tassi USA fin dove possono salire? Una proiezione coerente con la FED

I tassi applicati da una Banca centrale, o quelli espressi dai rendimenti dei titoli obbligazionari, sono una variabile economica fondamentale. In particolare i tassi FED dominano lo scenario macro internazionale, influenzando le prospettive di molteplici aspetti.

Basti pensare al tasso del Treasury decennale, dal quale dipendono diversi modelli econometrici, come il modello cosiddetto FED, che confronta rendimenti azionari ed obbligazionari, per esprimere opinioni di sotto o sopravvalutazione degli asset azionari. I tassi USA fin dove possono salire?

Ma pensiamo anche al fattore inflattivo ed alle tipiche ricette, incentrate su politiche monetarie espansive o restrittive.

Oggi vogliamo domandarci, quindi, fin dove possono salire i tassi USA, con specifico riferimento al Treasury decennale.

Una proiezione coerente con la FED

Alcune metodologie di analisi tecnica possono tranquillamente applicarsi ai tassi di interesse.

Applicando il metodo Magic Box ai tassi del treasury decennale, viene proiettato un target a 5,27, che corrisponde ad indicazioni sul livello target dei tassi da parte di esponenti della FED in area 5,30.

Alcuni importanti setup temporali, entro i quali tale target potrebbe essere raggiunto, sono proiettati per ottobre 2023 ed ottobre 2024.

Ed un esponente della FED ha, guarda caso, indicato che l’obiettivo di tassi attorno al 5,30 sarebbe da raggiungere entro fine 2023.

Quindi una proiezione in linea con quanto indicato dalla FED in termini di target e di tempistiche.

I tassi USA sin dove possono salire? Conferme dal metodo degli orbitali planetari

Ma nella nostra analisi siamo andati oltre, domandandoci se possa esserci una conferma con la tecnica degli orbitali planetari di Gann.

Gann era solito dividere o moltiplicare le quotazioni per certi parametri, in modo da trasformarle in gradi zodiacali.

Uno di questi parametri era 100.

Quindi: 100X5,27=527.

E 527-360=167.

In chiusura del mese di ottobre 2023 troviamo Venere a 21 gradi in Vergine, ossia 171 gradi cumulati, quindi in congiunzione con il livello di 167, prima trovato, osservando una minima tolleranza.

In apertura di ottobre 2024 troviamo la Luna a 23 gradi in Vergine, pari a 173 gradi cumulati, livello anche questo prossimo a 167.

Quindi anche la tecnica degli orbitali conferma.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“