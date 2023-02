Vuoi lavorare come artigiano o autotrasportatore? In Trentino 3 opportunità da non perdere

In Trentino l’artigianato è una vera e propria risorsa e l’Agenzia del lavoro offre un’opportunità unica. Inoltre in provincia si cercano autotrasportatori da impiegare subito nelle aziende locali.

Pensando al Trentino si pensa subito al turismo ed al lavoro stagionale grazie agli splendidi borghi montani e lacustri. In realtà un comparto altrettanto florido è quello dell’artigianato che comprende diversi settori dall’impiantistica alla lavorazione del legno. Una grande opportunità è offerta dall’Agenzia del Lavoro della provincia trentina che ha indetto 2 Career Day.

Se vuoi lavorare come artigiano in Trentino: ecco le date degli ultimi Career Day

In collaborazione con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, sono state organizzate delle giornate durante le quali candidati ed aziende si incontrano. Le imprese artigiane trentine cercano in particolar modo alcune figure professionali e fra queste:

termotecnici;

idraulici;

elettricisti;

falegnami;

carpentieri;

operai di segheria;

carrozzieri ed autoriparatori;

operai edili.

Non è richiesta alcuna esperienza pregressa e l’incontro è aperto a giovani ed adulti.

Il 23 febbraio si terrà il Career Day Fassa e Fiemme. L’incontro si svolgerà dalle ore 14.00 presso Centro di Formazione Professionale (CFP) di Tesero.

Il 24 febbraio si terrà, invece, il Career Day Giudicarie. L’incontro si svolgerà sempre dalle 14.00 al Centro di Formazione Professionale (CFP) di Tione.

Cos’è un Career Day?

Si tratta di un evento collettivo in cui in un medesimo luogo vengono riuniti i recruiter di diverse aziende che stanno cercando personale. I colloqui con i candidati, però, sono individuali. I Career Day sono vantaggiosi sia delle aziende che per i candidati. Nel medesimo contesto le aziende potranno incontrare numerosi candidati. Questi ultimi, invece, potranno incontrare più aziende in cerca di nuove risorse da assumere in un solo pomeriggio. Per partecipare al Career Day a Tesero il candidato dovrà inviare il proprio curriculum vitae tramite mail a: ido.cavalese.adl@provincia.tn.it. Occorre però specificare nell’oggetto della mail: “Career Day Artigianato + la posizione per cui ci si candida”. Lo stesso vale per il Career Day Giudicarie ma in questo caso l’indirizzo a cui mandare la richiesta di partecipazione all’evento è: ido.tione.adl@provincia.tn.it.

Sarà poi, l’Agenzia del Lavoro a contattare i candidati idonei per confermare la partecipazione all’evento e fornire tutti i dettagli.

Aperte le selezioni per autotrasportatori in Trentino

L’economia trentina si sta rimettendo in moto e il settore dei trasporti su gomma è alla ricerca di nuovo personale. La posizione strategica della Regione rende molto richiesti i servizi di trasporti oltre il confine. Sempre l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento lancia una call per autisti con patente di guida CE + CQC. Anche in questo caso non è richiesta precedente esperienza lavorativa. Le aziende locali cercano questi profili per viaggi nazionali ed internazionali. Gli autisti dovranno eseguire servizi di trasporto centinato e/o frigorifero. Si dovranno guidare quindi mezzi ed autoarticolati refrigerati o con carico apribile sui tre lati. Requisito indispensabile sarà esser disposti a non rientrare giornalmente in sede.

Per candidarsi e rispondere alla call, occorrerà inviare il proprio curriculum vitae a domanda.offerta.adl@agenzialavoro.tn.it . L’Agenzia del Lavoro richiede che nell’oggetto della mail sia specificato “AUTISTA PAT CE + CQC”. Affrettati, dunque, ad inviare il tuo curriculum, se vuoi lavorare come artigiano o vuoi lavorare come artigiano o autotrasportatore? In Trentino 3 opportunità per chi è autotrasportatore. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.