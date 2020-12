Il taglio, il colore dei capelli, il modo di portare un acconciatura, possono far sembrare giovani anche quelle donne che hanno un età’ più avanzata.

Esistono colore e tagli di capelli anti- aging da adattare ai lineamenti del viso, che donano luminosità e distolgono lo sguardo dai segni del tempo che appaiono sul volto.

Non è semplice conoscere quali sono i tagli e i colori dei capelli che ringiovaniscono e rendono più belle e la scelta del parrucchiere, è importante.

Anche i capelli risentono dell’età che avanza, col tempo crescono molto meno, si diradano e diventano sottili.

Ecco i tagli e i colori dei capelli che ringiovaniscono e rendono più belle

Il colore dei capelli

La tinta dei capelli deve sempre dipendere dal colore della carnagione, dal colore delle sopracciglia, dal taglio e dalla quantità dei capelli.

Se si ha una pelle chiara, vanno bene delle sfumature che vanno dal biondo al ramato.

Una carnagione rosa, prevede dei capelli biondi come il dorato e il beige.

Se la carnagione è olivastra allora, si può optare per delle tinte che vanno dal marrone al nocciola.

Si consiglia, dopo gli anta, di non optare assolutamente per tinte tipo biondo platino perché invecchiano!

Il taglio di capelli

Anche il taglio può ringiovanire molto.

Poiché con l’età che avanza, anche i capelli invecchiano e si sfoltiscono, occorre portarli più corti.

Si può scegliere un taglio di quelli che, lasciano la nuca scoperta e i capelli più lunghi ai lati e davanti.

In questo modo, si acquista un aria più sbarazzina e si rivoluziona il proprio look.

Per non accorciare troppo i capelli, si può effettuare un taglio medio, con il carré oppure tenerli più lunghi ma scalandoli in modo da non appesantire il volto e dare movimento al taglio.

Le frange sono un grosso aiuto, nascondono i piccoli segni dell’età e si possono fare di tutte le forme e misure.