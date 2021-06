Come ogni anno, sono tante le proposte per nuovi tagli di capelli da parte degli addetti ai lavori e che arrivano dai suggerimenti dei social.

Sono di moda tagli di capelli scalati, corti, molto corti, fino ad arrivare a quelli lunghi e lunghissimi.

In questo articolo consigliamo i tagli di tendenza di questa estate per le amanti dei capelli scalati e sfilati per una chioma dinamica e ricercata.

I tagli scalati sono perfetti per tutte coloro che amano chiome movimentate, folte e voluminose. Per questa estate c’è l’imbarazzo della scelta, le proposte look sono tante e tutte belle.

Ecco i tagli di tendenza di questa estate per le amanti dei capelli scalati e sfilati per una chioma dinamica e ricercata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Scalature sui capelli molto corti

Le scalature e le asimmetrie saranno un must anche per chi ha i capelli corti. Per questo motivo vedremo tagli scalati su capelli corti e cortissimi.

Il classico pixie cut sarà più particolare, perché avrà scalature laterali, e asimmetrie sulla frangia, ciuffo e basette.

Per un look più trasgressivo, si potrà optare per un pixie cut cortissimo dietro e con ciocche più lunghe sulla testa.

Continuerà ad essere di moda il caschetto corto scalato, corto dietro e lungo davanti.

Tagli scalati medi

I tagli sui capelli medi scalati sono particolarmente adatti per chi ha molti capelli, e preferisce sfoltirli per rendere la chioma più voluminosa e i capelli meno pesanti.

Se si hanno capelli sottili e lisci si può adottare un taglio di capelli medio scalati, come l’hime cut. Questo taglio consiste nell’avere lunghezze pari e ciocche davanti molto più corte.

Si può scegliere anche per un long bob scalato, un po’ sbarazzino, magari con il ciuffo laterale lungo.

Sarà di grande tendenza un taglio che si rifà un po’ agli anni 70 e che consiste in un taglio scalato medio, con una grande frangia: lo shag.

Scalati lunghi e lunghissimi

Se si ama portare i capelli lunghi, scalarli è un ottima soluzione per renderli meno pesanti.

Si scala la parte anteriore dell’acconciatura, solo le punte oppure tutta la chioma.