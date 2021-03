Prendersi cura di un orto sta diventando sempre più una forma d’arte. Ormai si possono realizzare orti in pochissimo spazio, sul balcone, super colorati, per soddisfare ogni esigenza. I consigli in rete si sprecano anche se alcuni sono davvero validi.

Dopo questo articolo sarà svelato il motivo per cui si trovano cassoni di legno negli orti. Un nuovo modo per essere efficienti e andare incontro alle esigenze della verdura e di chi la coltiva.

Perché usare i cassoni?

I cassoni di legno sono molto utili sotto tanti aspetti. Rialzano l’orto, o meglio la porzione di orto che si trova all’interno. Questo porta ad avere un terreno più fertile e più morbido. Non venendo calpestato, il terreno, mantiene ogni sua proprietà.

In questo modo inoltre si hanno meno erbacce da combattere. Facendo faticare meno ogni seme che cerca di raggiungere la superficie per crescere e donare la verdura desiderata.

Non da meno è il vantaggio che si ha a livello di spazio e organizzazione. I cassoni si possono tenere ovunque, anche in punti dove l’orto normale non ci sarebbe. Dove si hanno a disposizione solo sabbia o pietre, i cassoni arrivano portando con sé terriccio morbido e fertile.

Per finire, ma non per questo meno importante, se i cassoni sono rialzati prendono molta più luce. Questo permette a tutte le piante, anche a quelle più piccole e basse di ricevere la giusta quantità di luce. Cosa che in un orto normale potrebbe risultare più difficile. Soprattutto se lo spazio è poco o mal gestito e si ha un assembramento di ortaggi.

Una cosa importante da ricordare

Ora che è stato svelato il motivo per cui si trovano cassoni di legno negli orti è importante ricordare una cosa. Creare un fondo adatto. Dev’essere capace di far drenare l’acqua in eccesso e al tempo stesso non far uscire le radici.

Bisogna quindi usare una tela di tessuto apposta definita non tessuto. In più si può spargere sul fondo dell’argilla espansa. 15 centimetri circa saranno più che sufficienti così che l’acqua riuscirà a sgorgare senza problemi.