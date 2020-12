Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Altro che calendario Maya, “I Simpson” ci hanno quasi sempre visto lungo sul futuro. Parliamo della serie tv di fantasia americana che racconta le vicissitudini di una semplice famiglia statunitense. “I Simpson” sono una delle serie più famose e amate al mondo. Famosa per la satira sulla società americana e mondiale. Il primo mini episodio della serie fu trasmesso il 19 aprile del 1987 per un totale, fino alla 31esima stagione, di 437 episodi (in corso vi è la 32esima stagione, ndr.). Nel corso di quasi 30 anni di televisione, “I Simpson” ci hanno quasi sempre visto lungo sul futuro.

“I Simpson” ci hanno quasi sempre visto lungo sul futuro

Partiamo dall’ultimo fatto accaduto un po’ di tempo fa, e previsto da “I Simpson”. Il 18 novembre nel deserto dello Utah è stato ritrovato un monolite di metallo la cui provenienza è ancora un giallo. E nella puntata del 2001 “The Homer Odyssey” vi è il ritrovamento di un monolite nel deserto, proprio come quanto successo il mese scorso.

La famiglia gialla ha però anche previsto l’elezione di Trump. Infatti nell’episodio “Bart to the Future”, Bart dà una sbirciata al suo futuro e scopre che sua sorella, Lisa, è diventata la prima Presidente donna americana. Succedendo chi? Proprio Donald Trump. Oggi gli USA hanno Joe Biden. Tuttavia, è stata eletta la prima Vice Presidente donna.

Ne sanno anche in fatto di tecnologia

“I Simpson” ci hanno visto quasi sempre lungo sul futuro anche tecnologico. Infatti in un episodio del 1995, il fidanzato di Lisa compie una telefonata con lo smartwatch. Oggi quasi tutte le più grandi aziende tech hanno in commercio uno smartwatch. Hanno predetto anche la stampa 3D del cibo, oggi realtà. Oppure 5 anni prima che la Apple mettesse in commercio il proprio iPod, in una puntata si vede un video citofono che ha proprio la forma dell’iPod.

Il caso vuole anche che, in una puntata, Homer abbia creato una pianta che è un mix tra il pomodoro e il tabacco, quindi che dà dipendenza. Ebbene nel 2003 un contadino ha provato a creare questo ibrido e dalle ricerche scientifiche è emerso che il fogliame dei pomodori contiene piccole dosi di nicotina.

Oppure, nel film de “I Simpson”, la famiglia era in fuga e ricercata dal governo e ha paura che le proprie parole siano ascoltate. In una scena infatti si assiste a delle persone dell’NSA che ascoltano le loro conversazioni. Dopo sei anni vi è stato lo scandalo Snowden.

E la lista di come “I Simpson” ci hanno visto quasi sempre lungo sul futuro non è finita, perché ci sono tantissimi altri episodi che hanno predetto il futuro. Non resta quindi che fare una maratona de “I Simpson” per scoprire cosa accadrà in futuro a questo punto.