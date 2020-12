Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si fa un acquisto, oppure si ritira allo sportello del bancomat, e si riceve lo scontrino. A volte quando si ritira in banca vi è la possibilità di fare la scelta ecologica e quindi di non ritirare lo scontrino. Ma perché scelta ecologica? Alla fine lo scontrino si butta nella carta e questa viene poi riciclata. E invece no, purtroppo gli scontrini non si buttano nella carta. Ma allora dove si buttano veramente gli scontrini?

La carta che sembra carta, ma carta non è

Sembra la frase “Cogito ergo sum” (Penso quindi sono, ndr.) di Cartesio, e potremmo traslarla in “sembro carta quindi sono carta”, ma purtroppo questa volta no. Infatti gli scontrini sono fatti di carta termica, e non di cellulosa. Motivo per cui non vanno buttati nel secchio della carta o cartone. Infatti se si osserva bene lo scontrino, si può notare che è costituito da una parte lucida ricoperta da un colorante. Alcuni scontrini sono anche ricoperti di una sostanza plastica tossica che non fa proprio benissimo alla salute: il BPA.

Ma dove si buttano veramente gli scontrini?

Allora gli scontrini andranno nella plastica, uno può pensare. E anche qui la risposta è no. Lo scontrino come visto prima è un mix di materiali, materiali anche che reagiscono al calore e potrebbero emanare sostanza nocive. Si sconsiglia infatti di non bruciarli. La cosa migliore da fare, e anche l’unica, è quindi buttare gli scontrini nell’indifferenziata.

Buttare gli scontrini nella carta è ovviamente un gesto naturale. Tutti pensano che quella sia carta. Ma appunto non lo è. Quindi da oggi in poi, che si è meglio informati su come smaltire gli scontrini dei nostri acquisti, non si faranno più errori. E nel nostro piccolo avremo fatto del bene alla natura, a noi stessi e alle future generazioni.

