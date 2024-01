In quali settori investire nel corso del 2024? Scopriamo che cosa hanno scritto in proposito gli analisti di Morningstar in merito ai più sottovalutati e sopravvalutati dell’anno.

Il rally del settore tecnologico a Wall Street continuerà nel corso di questo nuovo anno? Gli analisti di Morningstar non sembrano particolarmente fiduciosi in proposito.

Come afferma l’analista Dan Lefkovitz, la storia ci dimostra che la leadership dei settori ”va e viene” e che quindi la dominanza di quello tecnologico potrebbe pian piano affievolirsi.

I settori sopravvalutati e sottovalutati nel 2024 secondo gli analisti di Morningstar

Analizzando il prezzo di Borsa e il fair value dei singoli titoli, gli analisti di Morningstar hanno inoltre potuto constatare che il settore tecnologico è al momento sopravvalutato.

È l’unico? No, affatto, perché ciò vale anche per gli industriali e per i beni di consumo ciclici. Tuttavia, ci sono anche dei settori che, al contrario, risultano essere piuttosto sottovalutati.

Occhio a questi altri che potrebbero riservare sorprese

Stiamo parlando dei servizi di comunicazione, del settore immobiliare, di quelli dell’energia, dei materiali di base, delle utilities, dei finanziari e dei farmaceutici.

Ecco, quindi, i settori sopravvalutati e sottovalutati nel 2024 secondo Morningstar.

In merito alle previsioni sul futuro, Dan Lefkovitz afferma che non c’è certezza sulle dinamiche settoriali. Tuttavia, ciò che è chiaro è che si differenzieranno da quelle del passato.

Ci sono azioni a sconto anche nei settori sopravvalutati? Scopriamo quali sono

Attenzione, però, perché Morningstar ricorda che queste analisi si riferiscono ai settori in generale. Ciò non vuol dire che, ad esempio, all’interno di un settore sopravvalutato non ci siano azioni a sconto.

Tra le azioni tecnologiche ci sarebbero Cognizant CTSH e Teradyne TER, tra i beni di consumo ciclici Etsy ETSY, Polaris PII e Nike NKE.

