Il 2023, combinazione del terzo anno presidenziale americano e il terzo anno del decennio in corso (2021/2030), come da serie storiche, doveva portare a un rendimento del 20% ed oltre. La storia puntualmente si è ripetuta. Il 2024 invece, dovrebbe registrare un rendimento più moderato, fra il 7 e il 10%. Da inizio anno invece registrano circa 1%. E questo rappresenterebbe circa il 12% di media annuale. Dove potrebbe puntare ora Wall Street? Le nostre serie storiche spuntano su una fase di ritracciamento fra ora e metà febbraio almeno. Questa fase potrebbe protrarsi fino al setup annuale del 7 marzo e poi a quello del 20 maggio. Questo è uno dei setup rilevanti per l’anno in corso e potrebbe essere di minimo. Sarà un minimo annuale o relativo? Vedremo “in corso d’opera”.

Le trend line

Un modo per calcolare obiettivi e resistenze vìci viene indicato dall’analisi tecnica classica. La tecnica è semplice: si fanno partire linee dai minimi e massimi recenti. Andiamo a vedere.

Prendiamo come riferimento il time frame settimanale. Ecco quali potrebbero essere gli obiettivi entro il primo semestre:

Dow Jones

38.800/40.000

Nasdaq C.

16.380

S&P500

5.200.

Ora si dovrà capire s eil rialzo continuerà o mmeno, ma questi obiettivi potrebbero diventatre la nostra stella polare per i prossimi emsi. E i supporti? Al momento non è utile indicarli perchè il trend è ancora saldamente rialzista sul time frame giornaliero, settimanale, mensile e annuale. E il Vix ci dà qualche indicazione? No, perchè continua a muoversi in laterale da diverse settimane. Vedremo cosa accadrà fra oggi e domani.

Dove potrebbe puntare ora Wall Street nei prossimi giorni e settimane?

La chiusura della seduta borsistica del giorno 19 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.863,81

Nasdaq C.

15.310,97

S&P500

4.839,81.

Ci sarà continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questa settimana sarà superiore a

Dow Jones

37.118

Nasdaq C.

14.766

S&P500

4.699.

