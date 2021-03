Quando si arriva in casa, dopo una lunga giornata di lavoro, mettersi comodi è una delle prime cose che facciamo. Ci togliamo le scarpe, entriamo in casa e ci rilassiamo.

Ma perché è così importante farlo? Non è soltanto una questione di relax: si tratta anche della nostra salute. Ecco, dunque, svelati i motivi per cui è così importante togliersi le scarpe prima di entrare in casa.

Prevenire patologie del piede

Portare le scarpe è essenziale quando siamo fuori casa, ma è bene limitarsi ad indossarle sono quando siamo all’esterno perché, per quanto esse possano essere comode, tengono sempre costretti i nostri piedi, in particolare le nostre dita, immobili al loro interno. Inoltre, è risaputo che camminare scalzi, almeno in ambiente domestico, aiuta a prevenire nei bambini i piedi piatti. Camminare scalzi piacerà molto ai nostri bambini perché li farà sentire più comodi e liberi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Preserva i pavimenti e i tappeti

Le nostre scarpe, una volta utilizzate all’esterno, anche se puliamo la suola sullo zerbino prima di entrare in casa, possono nascondere delle pietruzze o detriti che rischiano di rovinare i nostri pavimenti e tappeti. Specialmente le scarpe con il tacco o gli scarponi possono usurare i nostri tappeti e rigare o danneggiare i pavimenti in legno e in parquet. Pertanto, se togliamo le scarpe prima di entrare in casa non avremo problemi di questo tipo.

Teniamo lontani germi e batteri

Camminare per la città con le scarpe fa sì che le suole raccolgano migliaia di tipi diversi di germi che, ovviamente, portiamo in casa. Se invece ci togliamo le scarpe, evitiamo di portare questi batteri in casa e di esporre noi e i nostri bambini a pericoli per la salute. Uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Science and Technology sostiene che le suole delle scarpe possono raccogliere anche i residui di pesticidi ed ovviamente possiamo portarli in casa attraverso le scarpe: i pesticidi sono dannosi per la salute e togliendosi le scarpe prima di entrare in casa, possiamo proteggere noi e la nostra famiglia.

Una volta svelati i motivi per cui è così importante togliersi le scarpe prima di entrare in casa ci rendiamo conto che un piccolo e semplice gesto può regalarci davvero tanti benefici.

Approfondimento

Usando una mollica di pane sulle scarpe il risultato è incredibile