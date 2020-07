I segreti per perdere peso velocemente: cosa fare?

L’arrivo dell’estate e quindi della famigerata ‘’prova costume’’ ci coglie spesso impreparati, presi come siamo dalla vita di tutti i giorni. Ecco una serie di segreti per perdere peso velocemente.

Cosa non mangiare per dimagrire in fretta

Farinacei, pane, pasta, riso, patate, polenta, zuccheri, dolci, alcolici.

Quelli appena elencati sono tutti quanti cibi che contengono carboidrati sia semplici che complessi, nemici assoluti di qualsiasi dieta. Se proprio si vuole evitare di eliminare del tutto pane e fette biscottate, rimane preferibile consumare prodotti derivati da farine integrali. Bisogna però evitare quelli confezionati con grassi idrogenati. L’eccessivo consumo di glucosio porta infatti all’aumento della massa grassa. È preferibile evitare anche le spremute e i succhi di frutta, soprattutto se a digiuno. Infatti, aumenterebbero il tasso di glucosio nel tuo sangue! Altri utili consigli sono ridurre il consumo di formaggi e di frutta (un solo frutto al giorno), di grassi di origine animale e di formaggi. Abolire le fritture è un altro importante passo verso il peso forma.

Cosa mangiare per dimagrire in fretta

Si tende troppo spesso a valorizzare l’aspetto privativo di una dieta. Si tende infatti a credere che il segreto per una corretta dieta si limiti al mangiare il meno possibile, ma si sottovaluta un altro aspetto: che cosa è preferibile mangiare e come ? Innanzitutto è meglio preferire, agli altri carboidrati, quelli a basso carico glicemico. Ad esempio, le verdure non amidacee tra le quali annoveriamo:

le verdure verdi (lattuga, spinaci, ecc);

le verdure crucifere (broccoli, cavolfiore, cavolo romano, broccoletti di Bruxelles, rape, cime di rapa, rucola);

gli ortaggi bulbosi (aglio, cipolla, porri)

Attenzione anche a come si condisce la verdura! Meglio limitarsi ad un cucchiaio di olio e sale o a considerare l’utilizzo di un avocado. Ai formaggi sarebbe meglio preferire uno yogurt magro e al naturale. Per quanto riguarda le proteine, è utile consumarle in modo adeguato: bisogna infatti soddisfare il proprio fabbisogno proteico giornaliero, che varia a seconda dello stile di vita condotto.

Oltre l’alimentazione

Quando si parla dei segreti per perdere peso velocemente, non ci si può limitare all’alimentazione. Ecco una serie di consigli utili che trascendono dal discorso legato al cibo.

Cosa e quanto bere:

Bisogna evitare completamente il consumo di alcolici e preferirgli tè verde, tisane e caffè d’orzo. È importante idratarsi con almeno due litri d’acqua al giorno.

Evitare lo stress:

Quando si vuole perdere peso velocemente, bisogna tutelare anche il proprio benessere mentale. Allontanare tutti i fattori di stress consente infatti di ridurre la produzione di cortisolo, che aumenta i livelli di glucosio endogeno nel sangue. Un’eccessiva presenza del cosiddetto ‘’ormone dello stress’’ ostacola ogni tentativo di dimagrire.

Fare attività fisica:

Potrebbe sembrare un segreto di Pulcinella, ma l’attività fisica è certamente uno dei fattori fondamentali per dimagrire. Lo studio e il lavoro, specie se in ufficio, spingono spesso ad uno stile di vita sedentario. Tuttavia, la sola alimentazione controllata spesso e volentieri non basta a dimagrire, specialmente quando il tempo stringe. L’attività fisica aumenta la massa muscolare e riduce quella grassa e arreca benefici all’apparato muscolo-scheletrico, al metabolismo e alla funzione cardiovascolare. L’allenamento con i pesi è una delle migliori alternative per perdere peso velocemente. E questo a scapito della credenza che lo vorrebbe utile solo a tonificare il fisico!