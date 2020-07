Il gran cuore degli italiani. Ogni anno con la dichiarazione dei redditi c’è la possibilità di devolvere il 5 per mille sui propri redditi. L’Agenzia delle Entrate ci fa scoprire quanti soldi ricevono enti, associazioni e comuni dal 5 per mille. Quest’anno rispetto al passato l’elenco di destinazione del 5 per mille sui redditi del 2019 è già ufficiale e pubblicato sul sito dell’amministrazione finanziaria. I contribuenti hanno espresso la propria preferenza in questo modo. 58mila enti e associazioni tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici, aree protette e 8.032 comuni beneficiano di introiti.

Gli enti ammessi per categoria

L’Agenzia delle Entrate in una sezione apposita ha messo online l’’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi. Inoltre i contribuenti hanno l’opportunità di vedere con i propri occhi gli importi attribuiti. Nella sezione degli enti figurano in cima alla classifica le associazioni di volontariato, circa 47.522. Le associazioni sportive dilettantistiche sono 10.372, 500 gli enti che si occupano della ricerca scientifica. La speciale classifica continua con 106 operatori nella sanità, 112 enti dei beni culturali e paesaggistici e 24 enti gestori delle aree protette.

Quanti soldi ai Comuni

I contribuenti preferiscono più dare soldi alle associazioni che alle proprie amministrazioni comunali italiani. Questo sentiment denota una poca fiducia in chi li amministra. I Comuni per il 2019 possono contare su circa 15 milioni. Le preferenze dei contribuenti sono senza ombra di smentita rivolte al tema della ricerca scientifica. L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, acronimo Airc, fa la parte del leone in due categorie.

Nel 2019 l’Airc ottiene più soldi sia come ente impegnato nel settore della ricerca sanitaria sia per la ricerca scientifica. Per il primo caso l’Airc ha incassato 18,6 milioni per la generosità di 412mila contribuenti. Nella ricerca scientifica l’Airc ha ottenuto 40 milioni frutto del gran cuore di 1 milione di contribuenti. Un fiume di soldi per contrastare uno dei mali del secolo. Non è finita perché nella categoria del volontariato, l’Airc ha ricevuto altri 7,7 milioni. Per il 2019 conosciamo quanti soldi ricevono enti, associazioni e comuni dal 5 per mille.