I segni zodiacali amici perfetti inseparabili che vanno più d’accordo

Chi segue l’oroscopo spesso si concentra sulle previsioni a breve termine. Controlla giorno per giorno cosa riservano le stelle e se la fortuna finalmente ha intenzione di girare. Si pensa ad aspetti come quello finanziario, visto che qualche soldo in più non fa mai male. Si controlla come andrà nella sfera amorosa e se il partner giusto busserà alla nostra porta. E infine si dà un’occhiata anche alla sfera lavorativa, ma si trascura spesso quella emotiva.

Siamo concentrati a cercare l’amore dimenticandoci che l’amicizia è altrettanto importante. Le caratteristiche di ogni segno possono dirci molto anche sulle compatibilità tra due persone, non solo sul piano sentimentale. Un amico è per sempre, e quelli che possiamo considerare fedeli e leali non sono molti.

I segni zodiacali amici perfetti e inseparabili che vanno più d’accordo

Come succede in amore, anche in amicizia spesso ci rendiamo conto dell’alchimia istantanea tra due persone. È possibile che ci sia capitato di conoscere qualcuno da poco tempo e sentirsi come fosse passata una vita. Questo perché è evidente anche a pelle che due persone possono essere in sintonia, anche essendo molto diverse.

È il caso dell’Ariete e della Bilancia, due segni diversi che si equilibrano a vicenda. L’Ariete, più impulsivo e creativo, si trova benissimo con la Bilancia, più posata e realista. Lo Scorpione, invece, un segno introverso che però ama le attenzioni, va molto d’accordo con l’Acquario. L’indole dell’Acquario è sicuramente più pacata e senza manie di protagonismo che possono offuscare lo Scorpione. Il Cancro invece è uno dei segni più intelligenti dello zodiaco, ma possiede un’intelligenza emotiva. Lega soprattutto con segni più dinamici ed esuberanti, infatti il suo amico ideale è il Sagittario.

Anche chi si somiglia si piglia non solo gli opposti

È il caso del Toro e dei Pesci, entrambi segni che quando si mettono in testa qualcosa è difficile smuoverli. Si direbbe che la voglia di attenzioni di entrambi sia deleteria per un rapporto di amicizia, e invece. Sono complici perfetti soprattutto quando si tratta di fare baldoria.

Passando alla Vergine, un segno molto preciso che odia quando le cose non si fanno a modo suo. La Vergine ha bisogno di amici che la assecondino, ma che siano sulla stessa lunghezza d’onda. Il segno più compatibile? Sicuramente quello dei Gemelli, che è molto emotivo e compassionevole.

Finiamo con Leone e Capricorno, il primo parecchio egocentrico il secondo poco interessato a primeggiare. Ma entrambi hanno caratteri forti e qualche litigio per divergenza di opinioni è assolutamente normale.

Una volta capito quali sono i segni zodiacali amici perfetti possiamo dare un’occhiata anche alla compatibilità in amore. Si sa, molto più spesso di quello che crediamo, le amicizie si possono trasformare in qualcosa di più. Soprattutto se la persona al nostro fianco è davvero carismatica e ha fascino da vendere.

