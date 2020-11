Negli ultimi anni gli italiani hanno accolto all’interno delle proprie abitazioni molti più animali domestici di quanto mai registrato prima. Se in passato solamente chi possedeva una casa in campagna si concedeva il lusso di prendere un cane o un gatto, ora non è più così.

Infatti, anche in un appartamento in pieno centro, è normalissimo aspettarsi un cane salutarci all’ingresso di casa. Pensare, inoltre, che parlando di animali domestici ci si riferisca solamente a cane e gatto sarebbe sbagliato.

La crescita dei volatili

Negli ultimi anni è stato calcolato che la maggior parte degli animali che gli italiani hanno in casa sono volatili. Infatti si contano quattro milioni di pappagalli, e affini, in più rispetto alla quantità di gatti presenti nelle case italiane.

Scegliere un pappagallo come animale domestico è una scelta nobile e comprensibile. Con le piume colorate e il divertimento provocato dalla ripetizione di alcune frasi, il perché la scelta cada su questo animale è chiara. Come con il cane e il gatto, però, avere un pappagallo non vuol dire solamente godere della sua compagnia.

È importante, dunque, conoscere a fondo questo animale. E soprattutto le sue caratteristiche principali. Fattori quali il comportamento, l’aspettativa di vita e i rischi di salute ai quali può incorrere devono essere ben chiari a chi possiede questo animale.

Inoltre è fondamentale sapere di che tipo di alimentazione l’animale necessita. Per quanto riguarda il pappagallo, appunto, gli alimenti che preferisce sono la frutta e la verdura. Ovviamente anche il mangime apposito è altamente consigliato.

Ci sono però alcuni alimenti che potrebbero essere pericolosi. E uno in particolare. Bisogna, infatti, fare attenzione a non dare mai da mangiare al pappagallo questo cibo.

Il problema del latte

Appartenendo ad una specie diversa dalla nostra, è normale che i pappagalli non possono ingerire con la stessa facilità i nostri stessi alimenti.

Se negli umani l’intolleranza al lattosio è comune ma non universale, nel pappagallo è cosi. Per evitare rischi di intossicazione o effetti collaterali più pericolosi, oltre a cibi con conservanti e caffè, viene sconsigliato assolutamente di dare del latte.

Per quanto sembri che il problema sia il latte liquido e non i latticini, evitare anche questi ultimi non sarebbe del tutto sbagliato.

Ecco, dunque, perché è importante fare attenzione a non dare mai da mangiare al pappagallo questo cibo.