Quali sono le figure richieste

La diffusione dello smart working rende necessario sviluppare programmi informatici adeguati, soprattutto in termini di cyber security, ma anche per semplificare e rendere più veloci le operazioni sulla rete. Tra le figure più richieste dalle banche per i loro sistemi online ci sono, quindi, ingegneri, informatici, software developer. Gli istituti puntano, più in generale, ad aumentare le competenze digitali della propria forza lavoro. Ricercati sono, pertanto, tutti i profili dell’area STEM. Resta comunque il nocciolo duro delle materie umanistiche. Buona parte dei neoassunti in Credem, ma anche in Bnp Paribas, Ing e Younited Credit, per esempio, saranno selezionati da laureati in economia, ma anche in materie giuridiche e scienze politiche per ruoli commerciali e di staff.

Cos’è l’area STEAM

STEAM è un acronimo che sta per “Science, Technology, Engineering and Mathematics”. Si tratta di tutte quelle specializzazioni di laurea in discipline scientifico- tecnologiche che consentono di inserire in banca – e in generale in azienda – figure in aree sempre più strategiche come: l’Information Technology, il Risk management (risk modeling, anti riciclaggio, rischio operativo) e tutte quelle che hanno a che fare coi dati (data architect, data scientist e data engineer). Accanto a questi, ci sono i profili digitali, quali il social media manager, il visual/UI designer, l’IT technical analyst, l’interaction designer UX, il digital marketing planner, il tech lead front end, il big data architect. Insomma, i profili più richiesti per trovare lavoro in banca sono tra coloro che vogliono raccogliere la sfida, sempre più strategica, della trasformazione tecnologica.