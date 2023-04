È tempo di classifiche ed ecco la lista dei prodotti fashion che stanno riscuotendo molto successo secondo Lyst, nota azienda di commercio al dettaglio solita fare classifiche.

Non solo lista dei top brand, di quelli più desiderati dai clienti, ma anche i prodotti moda più chiacchierati e ambiti dai vari modaioli. Lyst, azienda di commercio al dettaglio, ha infatti stilato la classifica degli items più in voga di quest’anno che sono poi quelli più desiderati dai vari compratori. Nella lista troviamo borse super economiche, occhiali da sole dalle forme particolari, scarpe divertenti, capi di intimo e anche una gonna. Vediamo allora capo per capo quelli che sono i più desiderati.

Al primo posto c’è questa borsa

Una borsa che ha riscosso un successo immenso. Un accessorio pratico, capiente e anche fashion. E per di più con un prezzo veramente accessibile. La borsa in questione è la round mini shoulder bag di Uniqlo. Un accessorio che sta stregando diversi cuori. Comoda, morbida e super capiente e costa solo 15 euro. A possiamo trovare di diverse colorazioni e quindi è perfetta per ogni nostro outfit.

I prodotti moda più ambiti

Tra gli altri must have troviamo gli occhiali da sole Rick Owens, nello specifico i Kriester Sunglasses. Un occhiale mascherina con montatura spessa in diverse colorazioni perfetto per l’uomo e per la donna. Al terzo posto troviamo invece lo sculpt bodysuit di Skims, il brand di intimo modellante, ma non solo, fondato da Kim Kardashian. Poi le scarpe più amate dai social, le big red boots di MSCHF.

Ecco allora i prodotti moda più ambiti e desiderati dai compratori nel 2023

Parlando invece di cose più accessibili, troviamo la gonna in denim maxi di Diesel. Ricordiamo che il denim è il tessuto della primavera e sta spopolando. Anche il mondo dei gioielli ha un suo preferito e sembra essere il drop earrings di Bottega Veneta. Sul finire poi troviamo le Gazelle di Adidas, delle sneakers super accessibili che stanno tornando di gran moda, soprattutto dopo che determinati vip hanno iniziato a indossarle. Infine abbiamo gli Astro Loose Baggy Jeans di Weekday, marchio svedese fondato nel 2002. Ecco i prodotti moda più ambiti e desiderati dai compratori quest’anno.