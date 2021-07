Ancora non siamo riusciti nell’intento di avere la pancia piatta? Non allarmiamoci perché servono poche ma necessarie accortezze per raggiungere il nostro obiettivo. Prima o poi i risultati arriveranno se seguiamo delle basilari regole, le quali inoltre, ci permetteranno di vivere meglio e in serenità.

Innanzitutto curiamo la nostra alimentazione, evitando di mangiare cibi poco salutari e ricchi di grassi. Dobbiamo mangiare poco e spesso, 5 pasti al giorno e bere tanta acqua, specialmente in estate per compensare i liquidi che perdiamo con la sudorazione. Frutta e verdura non devono mai mancare nel nostro regime alimentare ma devono essere assunte con moderazione, specialmente la frutta.

Come tutti sappiamo, l’attività fisica è importante e dovremmo fare degli esercizi addominali per raggiungere più facilmente la desiderata pancia piatta.

Finocchio, pompelmo e menta

La pancia gonfia spesso è causata dalla cattiva digestione, da aria e da stipsi. Ciò che accomuna questi 3 alimenti diversi tra loro è la proprietà depurativa. Sono ottimi soprattutto se si soffre di problemi intestinali ma sono ottimi anche per favorire la digestione.

Bastano solo 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa per sgonfiare la pancia

Sono proprio questi gli ingredienti che ci serviranno per preparare un’ottima e rinfrescante bevanda che aiuterà a sgonfiare la pancia.

Mettiamo dell’acqua in un pentolino aggiungendo questi 3 ingredienti a pezzetti e portiamo ad ebollizione. Filtriamo e versiamo dentro la tazza. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente o mettiamo in frigo.

Questi 3 alimenti sono un vero toccasana per la nostra salute e sono ottimi per chi segue una dieta ipocalorica. Inoltre, questa bevanda rappresenta una soluzione detox, contribuendo alla purificazione dell’intestino e favorendo la diuresi. Ecco perché bastano solo 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa per sgonfiare la pancia.

