C’è un problema che accomuna diverse persone e che, a lungo andare, può diventare fortemente fastidioso. Stiamo parlando dell’arrivo, più o meno frequente, di piccioni sul nostro balcone. Questa “piaga”, infatti, può presentarsi anche a livello quotidiano e molte persone non sanno proprio come godersi un po’ di meritato relax all’aria aperta senza questo fastidio. In tanti, poi, non vogliono usare prodotti chimici, e questa è una scelta più che comprensibile. Proprio per questo motivo, potrebbe risultare più che utile conoscere diversi rimedi naturali, che potrebbero aiutarci a risolvere il problema.

Ci sono tantissimi modi in cui possiamo provare a tenere i piccioni lontani da casa senza usare prodotti chimici

Di rimedi per allontanare i piccioni ce ne sono davvero tantissimi e molti sono più semplici da mettere in pratica del previsto. Infatti, spesso abbiamo la soluzione sotto gli occhi e neanche lo sappiamo. Non tutti ne sono consapevoli, ma ci sono alcuni ingredienti, che potrebbero già esser presenti nella nostra casa o che, comunque, sono facilmente reperibili al supermercato, che potrebbero darci una grandissima mano. Cerchiamo, quindi, di capire il modo per raggiungere il nostro obiettivo. Così, i piccioni staranno ben lontani dal nostro balcone e non si avvicineranno troppo.

I piccioni staranno ben lontani dal nostro balcone con un semplice ingrediente che potrebbe già essere in cucina

Non confondiamoci con il pepe classico, perché in realtà il pepe di Cayenna è uno tipo specifico di peperoncino. Rispetto a quello più comune, quello di Cayenna ha un sapore e un odore più dolciastro. E se siamo soliti cucinare con questa spezia, potremmo sfruttarla anche per allontanare quei fastidiosi piccioni che sembrano non voler abbandonare il nostro balcone. Ci sono, però, anche altri metodi da utilizzare. Per esempio, potremmo creare un mix di spezie unendo pepe di Cayenna e cannella, che risalteranno a vicenda l’odore dell’altro. Così, questi animali non si vorranno avvicinare neanche per sbaglio. Ma non è finita qui.

In alternativa, se volessimo anche abbellire e addobbare il nostro balcone, potremmo comprare dei puntoni di acciaio, efficaci e sicuri, coprendone solo la punta per non rischiare di ferire gli animali. Ultimo metodo, ma non meno importante, è il legno di cedro. Potremmo usarlo facendo una piccola scultura sul nostro balcone, o posizionarlo dove preferiamo. Questo elemento, con un odore molto forte e incisivo, risulterà fastidiosissimo per gli uccelli.

Approfondimento

