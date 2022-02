Un romanzo tra i più bollenti perfetto da leggere con il partner per riaccendere quella scintilla che aspettiamo da tanto

Dopo tanti anni insieme, una coppia potrebbe perdere la scintilla di un tempo. E questo è normalissimo. In una coppia in cui ci si ama, infatti, dopo qualche anno, è quasi impossibile provare ancora quella curiosità e quell’intensità tipiche dell’inizio. Ma questo non vuol dire che tutto sia perduto. Se vogliamo provare di nuovo, almeno per una volta, quella sensazione così forte, potremmo affidarci alla letteratura. Infatti, non tutti lo sanno, ma alcuni romanzi potrebbero aiutarci nel raggiungimento del nostro obiettivo.

Ecco alcuni tra i romanzi passionali che potrebbero aiutarci a ritrovare quel fuoco che un tempo avevamo con il nostro partner

Come abbiamo già capito, quindi, la letteratura può avere un ruolo importante nel nostro rapporto di coppia. Ci basterà capire quali sono i libri giusti per riuscire a riaccendere quella fiamma, che sembra spenta da tempo. Già in questo nostro precedente articolo, infatti, avevamo indicato un romanzo di questo genere, che potrebbe far riaccendere quella passione tanto agognata. Ma la lista è lunghissima e si possono trovare spunti da ogni parte. Infatti, anche in questo nostro altro articolo, avevamo evidenziato la bellezza e la passionalità di altri 3 romanzi, che sicuramente non potrebbero lasciarci indifferenti, in alcun modo. E oggi aggiungiamo sulla nostra libreria un ennesimo volume, forte e intenso allo stesso modo, che non potrà non catturare la nostra attenzione.

Un romanzo tra i più bollenti perfetto da leggere con il proprio partner per riaccendere quella scintilla che aspettiamo da tanto

Oggi presentiamo nel dettaglio The Mister di E.L. James. Infatti, questo è sicuramente un romanzo tra i più bollenti, perfetto da usare per trarre degli spunti piuttosto interessanti. Conosciamo già l’autrice per il fortunatissimo Cinquanta sfumature di grigio, che ha conquistato migliaia di lettori (e, in seguito, di telespettatori visto l’adattamento cinematografico). La scrittrice decide di tornare in pompa magna proprio con The Mister, concentrandosi questa volta, però, sul punto di vista maschile e incentrando il suo racconto sul protagonista Maxim.

Stiamo parlando di un uomo ricco, di successo e realizzato che, dopo un incontro fugace, perde la testa per l’imprevedibile e stupenda Alessia, affascinante donna artista arrivata a Londra dopo alcuni eventi che hanno segnato irrimediabilmente il suo passato. Alessia è quel mistero che seduce e attrae come mai prima d’ora Maxim, abituato a storie rapide, veloci e senza impegno. E.L. James ci conduce in un’intimità profonda, difficile da trovare in altri romanzi, soprattutto quando si arriva alle descrizioni fisiche, ben delineate e tratteggiate.

Approfondimento

