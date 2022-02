Sappiamo bene che le truffe sono sempre all’ordine del giorno. Purtroppo, infatti, è davvero facile incappare in inganni e malfatte, e dobbiamo sempre tenere gli occhi bene aperti. La messaggistica istantanea e Internet, poi, hanno sicuramente dato una mano non indifferente ai truffatori. Infatti, con questi mezzi, è molto più semplice cercare di ingannare le persone. Le truffe sono più veloci e rapide, e si possono cercare più vittime in un colpo solo. Quello che possiamo fare per difenderci, però, è capire quali siano gli inganni più comuni che circolano in rete e tra gli smartphone, e cercare di sventarli a tutti i costi.

I messaggi che potrebbero trarci in inganno e che potrebbero farci cadere nella trappola dei truffatori

Di inganni e truffe avevamo già parlato in passato. E, soprattutto, avevamo cercato di indicarne il maggior numero possibile per renderli riconoscibili. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo avvertito di un messaggio su Facebook che, in alcune occasioni, potrebbe essere un inganno bello e buono. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un’ennesima truffa, che sfrutta invece l’applicazione di messagistica istantanea WhatsApp. Oggi continuiamo con la nostra lista, invitando all’attenzione di un messaggio che riguarda affitti e case e in cui molti, purtroppo, sono già cascati.

Questo messaggio davvero ingegnoso ha già truffato diverse persone e dovremmo tenere gli occhi ben aperti

Sappiamo bene quanto sia difficile cercare la casa giusta per noi. E quando troviamo il nostro nido, non vorremmo rinunciarci per nulla al mondo. In questo caso, ci troveremo ad avere a che fare con le foto di una casa che potrebbe interessarci e che sembra proprio essere quella adatta a noi. Ed ecco che, quindi, contattiamo colui che ha messo l’annuncio, dicendogli di essere più che interessati. Ci verranno inviate altre foto e ci verrà data la posizione esatta, un contratto (fasullo) inviato e tutti i dati che ci servono. Dunque, sembrerà più che veritiero e noi ci fideremo immediatamente dell’annuncio e di colui che si sta spacciando per il proprietario.

La richiesta sarà molto semplice. Una sola caparra da inviare per chiudere il tutto, che verrà ovviamente riportata sul contratto e che sarà ridata una volta scaduto il termine. In realtà, non appena avremo inviato i soldi, il sedicente proprietario sparirà nel nulla, lasciandoci con l’amaro in bocca e senza casa. Perciò, facciamo attenzione e ricordiamo che questo messaggio davvero ingegnoso ha già truffato diverse vittime e bisogna riconoscerlo subito per non farsi trarre in inganno.

